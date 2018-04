Hlasujte o absolutního vítěze reality show Proměna

Veronika, Martin, Iva, Albert a Tereza úspěšně prošli všemi úkoly, které jsme jim v Proměně nastražili. Všichni až překvapivě poctivě dodržovali dietní pokyny a zhubli v průměru o osm kilogramů.

Největší váhový úbytek zaznamenal Albert, který od úplně prvního vážení v Proměně dokázal shodit celých 11,3 kilogramu. Úctyhodný výkon. Ale jak víme od dietoložky Marie, kila nejsou nejdůležitější. Záleží hlavně na úbytku v centimetrech a na změně poměru mezi svalstvem a tukem.

Koho tedy zvolíte absolutním vítězem reality show Proměna? Kdo si podle vás nejvíce zaslouží odjet na skvělou dovolenou u moře?

Abychom vám výběr co nejvíce ulehčili, připravili jsme pro vás rekapitulující články o všech pěti soutěžících. U každého najdete "vzpomínkové" video a bohatou fotogalerii.

Zároveň jste měli možnost ptát se finalistů Proměny v on-line rozhovorech:

Hlasování o absolutního vítěze Proměny běží od pondělí 5. do neděle 11. června, a to prostřednictvím ankety a také esemesek. Průběžné výsledky nebudou vidět, vy ani soutěžící tak do poslední chvíle nebudete tušit, kdo se stane nejúspěšnějším bývalým tlouštíkem. Jméno vítěze zveřejníme v pondělí 12. června.

JAK HLASOVAT

• Anketu najdete ZDE. Abyste mohli hlasovat, musíte se zaregistrovat do systému Můj PAS. Každý může poslat pouze jediný hlas.

• Chcete-li hlasovat přes mobilní telefon, pošlete SMS ve tvaru

iDNES krestnijmenokandidata

(například iDNES Tereza)

na číslo 900 11 04. Cena jedné SMS zprávy je 4,- Kč včetně DPH. Technicky zajišťuje ATS Praha.