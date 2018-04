Hepčííí! Alergeny útočí i v bezpečí vašeho domova

Alergeny jsou látky vyvolávající alergickou reakci, která se může projevit jako kýchání a ucpání nosu, zarudnutí a slzení očí, vyrážka nebo kašel. Pokud jsou tyto projevy jen ojedinělé nebo slabé, většinou je ignorujeme, někdy je však zapotřebí odhalit viníka alergie a vyloučit jej z okolního prostředí.

"Domácnosti jsou plné iritantů, a pokud je jich hodně, budete na ně reagovat," říká expert na alergie z Yaleské univerzity Christopher Randolph.

Představujeme vám hlavní alergeny, které se v domácnostech vyskytují.

Citrony a limetky

Limonen je šťavnatá složka v limetkách a dalších citrusech, která u mnoha lidí způsobuje pálení a slzení očí a palčivý pocit v nose, vysvětluje doktor James Wedner z Washingtonské univerzity. Limonen může podráždit pokožku při jídle, pití nebo i pouhém dotyku.

Řešení:

Vyhýbejte se citrusům, které se používají nejen v nápojích a salátech, ale i v mnoha pokrmech. Pokud se objeví vyrážka, natřete ji krémem s obsahem kortizolu, který se obvykle používá po kousnutí hmyzem.

Cokoli vycpaného

Roztoči žijící v matracích, plyšových hračkách a polštářích patří mezi hlavní vnitřní alergeny a asi 15 % populace je na tyto mikroskopické brouky alergická. Oblíbené chlupaté hračky dětí jsou také plné těchto roztočů.

Řešení:

Pokud je to možné, snažte se vycpané věci vyprat ve velmi horké vodě, důkladně vysušit a znovu celý proces zopakovat.

"Hračky by se měly prát na 140°, čímž se zajistí zahubení roztočů," vysvětluje doktor Randolph a radí hračky po vyčištění uskladňovat raději na polici než v posteli.

A co s hračkami, které nejdou vyprat? Každé dva až tři týdny je vložte do igelitového sáčku a zavřete na pár hodit do mrazáku, chlad by měl podle doktora Randolpha roztoče zahubit.

Vonné svíčky

Esenciální oleje, které jsou obsaženy ve vonných svíčkách, mohou podle doktora Wednera podráždit nosní dutiny.

"Lidé s nosními alergiemi mají přirozeně zvýšenou citlivost, takže častěji slzí nebo jim teče z nosu, když jsou v blízkosti svíček," říká doktor Wedner a dodává, že pro osobu s citlivým nosem není vůně svíček odlišná od kouře z cigaret.

Řešení:

Jestliže jste citliví na vonné svíčky, raději se jim vyhněte úplně. Pokud je však chcete doma používat, vyberte si svíčky, které mají méně přísad a obsahují jen jednu vůni. Při špatné reakci na vonnou svíčku pak rychle pomůže vyvětrání bytu a čerstvý vzduch.

Parfémy

Voňavky obsahují stovky chemikálií, které obvykle nejsou testovány na lidech. Když se tyto chemikálie v parfémech smíchají s esenciálními oleji, mohou na ně citliví jedinci po rozstříknutí reagovat kýcháním, bolestmi hlavy nebo návaly.

Řešení:

Slušně požádejte své kolegy v práci, aby používali parfém střídmě a pořiďte si přenosný větrák, kterým udržíte svůj prostor bez vůně. Pokud se chcete vonět, raději zvolte parfémované tělové krémy, které mají lehčí vůni a nebudou vás tolik iritovat.

Mýdla a prací prostředky

Mnoho lidí se domnívá, že svědění způsobují chemikálie v čistícím prostředku, to ale podle doktora Wednera není pravda: "Většina kožních přecitlivělostí není způsobena čistící složkou, ale přidanou vůní." A jelikož téměř každé mýdlo či čistící prostředek obsahuje nějakou vůni, může kůže reagovat vyrážkou.

Řešení:

Problém mohou vyřešit bio mýdla nebo neparfémované čistící prostředky.

Koberce

Koberce dovedou domácnost zútulnit a zateplit, ale bohužel fungují také jaké ideální domov pro roztoče. "I když pravidelně vysáváte, stále tam máte roztoče," varuje doktor Wedner.

Řešení:

Odstraňte z bytu celoplošné koberce a používejte malé koberce, které mohou být každý měsíc vyprány v horké vodě. Doktor Randolp rovněž radí udržovat vlhkost v domácnosti pod 50 %, protože ve vlhku se roztočům obzvlášť dobře daří.

Barva na stěně

Rozpouštědla a syntetické pryskyřice používané v barvách často vedou ke svědění a pálení očí a bolestem hlavy.

Řešení:

Alespoň čtyři týdny po vymalování nechávejte okna otevřená tak často, jak to jen půjde, aby mohl čerstvý vzduch cirkulovat.

Knoflíky u džín či šperky

Knoflíky na džínách jsou většinou z niklu, který také patří mezi časté alergeny a způsobuje vyrážky. Vyrážka z niklu v okolí pasu obvykle svědí, je zarudlá a někdy se mohou objevit i puchýře.

Levné šperky ze zlata a stříbra, které si obvykle přivezete z dovolené, rovněž obsahují nikl a mohou vyvolat alergickou reakci.

Řešení:

Kovové knoflíky u kalhot vyměňte za plastové (i jiné kovy mohou totiž způsobit alergickou reakci), nebo zkuste kovové knoflíky přelakovat průsvitným lakem na nehty.

Co se týče alergie na šperky, je riziko velmi malé, pokud je šperk vyroben z ušlechtilých kovů, jako jsou chirurgická ocel nebo titan.