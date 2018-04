Hepatitidy jsou nakažlivější než HIV, nepodceňujte je

Již popáté si v sobotu 28. července připomínáme Světový den boje proti infekčním žloutenkám.

Hepatitida, neboli zánět jater, se na světě vyskytuje v pěti typech, které se označují písmeny A až E. V České republice je nejrozšířenější první tři, přičemž typ C a A nejvíce.

Zatímco proti typu A a B se lze chránit očkováním, proti ostatním typům tato ochrana zatím přímo neexistuje.

Nemoc může skončit smrtí

Relativně nejméně nebezpečná je hepatitida typu A, která je známá jako nemoc špinavých rukou, protože vir v tomto případě vstupuje do těla trávicím ústrojím. Tento typ však nepřechází do chronického stádia a je tedy nejlépe léčitelný. Ročně na celém světě nemoc postihne kolem 1,4 milionu lidí.

Žloutenky typu B a C jsou také velmi rozšířené. Celosvětově trpí jednou z nich každý dvanáctý člověk, což je více než například počet pacientů s HIV či onkologickým onemocněním.

Typy B a C představují opravdový zdravotnický problém, protože poměrně často přecházejí do chronické fáze. Chronická hepatitida může vyvolat závažná, život ohrožující poškození jater, jaterní cirhózu a rakovinu jater.

Žloutenka, nebo hepatitida? Infekční žloutenka je vžitý název pro širokou skupinu onemocnění – zatím je ve světě popsáno celkem pět typů této nemoci. Ve skutečnosti však termín žloutenka pouze popisuje projev onemocnění (u pacientů se může objevit zežloutnutí bělma či kůže). Odborně správný název pro toto infekční onemocnění je virová hepatitida – zánět jater způsobený virem.

Hepatitida typu B i C je přenosná krví, nejohroženější skupinou jsou uživatelé drog, lidé s tetováním nebo piercingem a promiskuitní lidé.

Každoročně na infekční žloutenky a jejich následky umírá na celém světě téměř jeden milion lidí.

Viry způsobující žloutenku typu A, B i C se vyskytují celosvětově. Každý typ onemocnění je však různý: liší se od sebe způsobem přenosu virů, příznaky, průběhem i následky. V některých případech může mít infekční žloutenka mírný, až bezpříznakový průběh, v jiných může být toto onemocnění smrtelné.

Zvláštní na nemoci je to, že pacienti mnohdy nedokážou zpětně identifikovat, kdy a kde se mohli nemocí nakazit. Významnou roli proto hraje prevence, jejíž nejspolehlivější podobou je očkování. Tím se však dá zatím přímo chránit jen proti žloutenkám typu A a B.

Nejčastější virové hepatitidy Typ žloutenky Hlavní způsoby přenosu viru Léčba a následky onemocnění Vakcína A Kontaminovaná voda, potraviny,

dotyk ruka – ústa po kontaktu s infikovaným předmětem. Jaterní dieta, po dobu aktivního onemocnění omezení fyzické námahy. Nebyl popsán přechod do chronicity. U osob nad 40 let možnost komplikovaného průběhu i úmrtí. Ano B Pohlavní styk, infikovaná krev,

přenos při porodu z matky na dítě,

použití kontaminovaných předmětů – jehla, holicí strojek, zubní kartáček atd. Jaterní dieta, po dobu aktivního onemocnění omezení fyzické námahy. Možnost přechodu do chronicity s rizikem cirhózy či karcinomu jater. V chronické formě několikaměsíční léčba antivirotiky s nejistým úspěchem. Ano C Pohlavní styk, infikovaná krev,

použití kontaminovaných předmětů – jehla, holicí strojek, zubní kartáček atd.

Jaterní dieta, po dobu aktivního onemocnění omezení fyzické námahy. Několikaměsíční léčba antivirotiky s nejistým úspěchem. Možnost přechodu do chronicity s rizikem cirhózy či karcinomu jater. Ne

Každý nemusí zežloutnout

Akutní zánět jater často vypadá jako běžná chřipka. Pacient může mít zvýšenou teplotu, bolest svalů a kloubů, nevolnosti, zvracení i nechutenství. Pacienti si někdy stěžují na neurčitou bolest břicha provázenou průjmy. Vždy se ale jedná o velmi nenápadné příznaky, které po krátké době odezní.

"U některých nemocných se objeví charakteristické žluté zbarvení kůže a očního bělma – žloutenka. Ne každý zánět jater ale zbarví nemocného dožluta. Většinou jde až o pozdní známku rozvinutého onemocnění. Někdy se nemusí objevit vůbec. Žluté zbarvení kůže také nemusí vůbec souviset se zánětem jater. Kromě jiného může jít o příznak onemocnění žlučníku nebo žlučových cest," píše server virová-hepatitida.cz

Kampaň pomáhá celosvětově

Světový den boje proti žloutenkám vznikl jako iniciativa pacientů a také jim je primárně určen. Jeho letošním mottem je slogan "Žloutenka je blíž, než si myslíte" ("This is hepatitis… It’s closer than you think").

Pořádá ho Světová aliance proti žloutence (World Hepatitis Alliance), která vznikla v roce 2007. Sdružuje více než 280 pacientských organizací z celého světa a zastupuje přes 500 milionů pacientů trpících žloutenkou typu B a C. Více informací o kampani na http://www.worldhepatitisalliance.org.