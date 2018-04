Pannám rakovina děložního čípku nehrozí, řekl on-line gynekolog

Gynekolog Čadílek uvedl, že od 17. století badatelé zkoumali, proč panny rakovinou děložního čípku neonemocní. "To, že se HPV virus přenáší sexuálním životem, se ví až posledních několik desetiletí. Byla za to udělena Nobelova cena Haraldu Zur Hausenovi," odpověděl na jednu z otázek lékař.

Čtenářky zajímalo i to, jestli očkování proti rakovině děložního čípku může nějakým způsobem pomoci i chlapcům. "Ano, má význam, ale toto očkování není příliš rozšířené, jelikož rakovina penisu je vzácná a na své budoucí partnerky adolescenti samozřejmě ještě nemyslí. Pokud by ale byly peníze na plošné očkování u hochů, byl by to zlom pro další generaci žen," řekl Čadílek.

Rakovina děložního čípku je po nádoru prsu druhým nejčastějším onkologickým onemocněním u žen. V České republice každý rok vyslechne tuto diagnózu více než 1 000 žen a více než 400 pacientek této nemoci podlehne.

Tento týden se už popáté v Česku koná Evropský týden prevence proti rakovině děložního čípku, jehož součástí jsou různé vzdělávací aktivity pro ženy a dívky o prevenci.

"Před rakovinou děložního čípku vás spolehlivě ochrání pouze očkování," upozorňuje gynekolog Harald Čadílek. Důležité jsou ale i pravidelné každoroční prohlídky u ženského lékaře.

Přitom v Česku je podle odhadů naočkováno jen zhruba 12 procent žen a dívek. Odborníci se shodují, že s ochranou před touto chorobou je vhodné začít ještě před začátkem sexuálního života, kdy je účinnost očkování nejvyšší. Ideální doba je proto mezi 13. a 15. rokem.

Příčinou rakoviny děložního čípku jsou takzvané papilomaviry, označované rovněž zkratkou HPV. Jsou to vysoce nakažlivé a navíc mezi lidmi hojně rozšířené viry. Během svého života se s nimi setká až 80 procent sexuálně aktivních žen.

Nejzávažnější jsou zejména viry HPV 16 a HPV 18, které jsou zodpovědné přibližně za 70 procent onemocnění. Papilomaviry se nejčastěji přenáší při sexuálním styku. K nákaze však stačí i pouhý kontakt s kůží u genitálu. Spolehlivou ochranu přitom neposkytuje ani prezervativ.

Infekce pak může v těle přežívat bez jakýchkoliv příznaků i několik let a až pak se vyvinout v nádor.