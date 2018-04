Grilujete? Dejte pozor, už řada lidí onemocněla

"Od začátku roku jsme už měli 70 případů. Letos je této typické letní nákazy z jídla třikrát více než loni," řekl primář infekčního oddělení Pavel Dlouhý.

Počty případů už dokonce předčily i výskyt salmonelózy, která má také původ ve špatně zpracovaných potravinách. Letos na oddělení bylo jen 20 případů.

"Začátek kampylobakteriózy je docela dramatický a zpočátku pacienti přicházejí s podezřením na zánět mozkových blan. I léčba trvá déle než u salmonelózy," popsal Dlouhý.



Za nárůst může konzumace špatně zpracovaného masa, hlavně drůbežího. "Podle veterinářů polovina drůbežích chovů prokazatelně má campylobacter, ale podávat jim antibiotika by nebylo účelné, tak by se totiž dostala do potravinového řetězce a negativně by ovlivnila i odolnost lidí," řekl Dlouhý.

Infekční oddělení ale plní i další sezonní onemocnění, jako je klíšťová encefalitida a meningitida. "Letos zatím bylo hospitalizováno šest pacientů. Hodně lidí si také na oddělení přichází klíště nechat odstranit nebo žádají radu po telefonu," dodal Dlouhý.