Grilování může být nebezpečné

Sezóna grilování už díky teplému jaru začala. Grilovat nebo opékat lze maso, uzeniny, různé klobásky, ale i zeleninu. Aby si člověk pochutnal a neuškodil svému zdraví musí však dodržet některé zásady. Zvlášť přípravě masa nebo uzenin je třeba věnovat pozornost, aby pochoutka neohrozila labužníkovo zdraví.

Pozor na maso

"Určitě je vhodné utvrdit zákazníky v tom, že to, co si koupí v tržní síti, bylo vyrobeno pod veterinárním dozorem a bylo uvedeno do oběhu, jako zdravotně nezávadné," připomněl mluvčí Státní veterinární správy Josef Duben.

Zároveň ale dodal, že při lehkomyslném zacházení s masem před kuchyňskou přípravou by mohlo dojít k nežádoucímu pomnožení mikroorganismů, které se vyskytují všude v ovzduší, tudíž i na povrchu potravin. To se může stát i při přepravě masa či uzenin v teple, nebo v igelitových sáčcích, kdy se potraviny mohou například zapařit.

Při transportu je tedy vhodné, zejména v teplých dnech, mít suroviny v chladicích taškách anebo zabalené v několika vrstvách papíru. "Při opékání uzenin uvážit, zda jde o výrobek v umělém anebo pravém střívku. To umělé je třeba svléci," upozornil mluvčí.

Na pultech jsou k mání i masné polotovary, různé kořeněné směsi určené například ke grilování. "Státní veterinární správa ČR již několikrát kontrolovala prodej takovýchto směsí. Výsledkem bylo, že výrobci tomuto svému produktu věnují zvýšenou pozornost," doplnil mluvčí veterinářů.

Směs se samozřejmě dá vyrobit i doma, podle vlastní chuti. "I zde platí, že je potřeba věnovat přípravě pozornost," dodal Duben.

Hrozba jménem salmonela

Nedostatečně tepelně opracované potraviny živočišného původu totiž mohou konzumentům způsobit velké zdravotní potíže, salmonelózu, popřípadě kampylobakteriové infekce.

Salmonelou se ale člověk nejčastěji nakazí přímým kontaktem s nemocným zvířetem, nebo jeho slinami, močí a trusem.

"Nejvnímavější a nejohroženější jsou děti, starší lidé, lidé oslabení nebo těhotné ženy," vypočetl mluvčí veterinářů.

Salmonelóza se projevuje úpornými průjmy, zvracením, nechutenstvím a následnou dehydratací. Onemocnění může končit i smrtí. První pomocí je dostatek tekutin a rychlá návštěva lékaře.

Podobné salmonelóze jsou kampylobakteriové infekce, které způsobují rovněž bakterie. "I ty přenášejí domácí a hospodářská zvířata a je možné se též nakazit nedostatečně tepelně zpracovanými potravinami," uvedl Duben.

Projevy obou nemocí jsou podobné. Nejčastěji onemocní děti do pěti let, ovšem ani dospělí nejsou mimo nebezpečí. "V obou případech platí dostatečná hygiena a potraviny řádně tepelně zpracovat, v případě grilování - propéci! To se v podstatě týká i listeriózy, i v tomto případě je obranou dokonalé tepelné zpracování," připomněl závěrem mluvčí.