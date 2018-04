Genetické testy: ano, či ne?

Genetické testy můžete absolvovat na speciálních pracovištích v nemocnicích, ale také si je můžete zaplatit u komerčních společností, před jejichž produkty však lékařské kapacity často varují. Svěřte se tedy raději do rukou pouze důvěryhodných firem.

Kompletní test vyjde na 17 tisíc korun

Na některé testy přispívá i pojišťovna. Například vyšetření, které má zjistit, nakolik je pravděpodobné, že dotyčné ženě hrozí choroby srdce, rakovina prsu, vaječníků či plic nebo jestli může mít cukrovku, stojí ve firmě GHC Genetics 6 850 korun. Od května do července na ně 2 500 korunami přidá Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Společnost slibuje, že ženám poradí mimo jiné i to, zda je pro ně vhodná hormonální antikoncepce, či by měly uvažovat o jejím vysazení. Více informací najdete na webových stránkách www.genscan.com. Komplexní test vašich genetických předpokladů k nemocem vyjde na necelých 17 tisíc.

Genetické testy nabízejí i jiné společnosti, například společnost Genomac, informace najdete na stránkách www.genomac.cz.

Luštění genu cukrovky - pouhá věštba?

U některých lidí, kteří absolvovali genetické testy, se do tří až šesti týdnů po oznámení jejich výsledků objevily deprese či poruchy spánku.

Výsledky testů by s vámi měl vždycky projít klinický genetik a poté nejlépe váš ošetřující lékař, který zná vaše choroby. Mnozí experti na dědičnost nabádají k opatrnosti zejména u testů na civilizační nemoci.

Luštění cukrovky či obezity z genomu považují za podobnou praktiku, jako bylo v antice věštění ze zvířecích vnitřností.

„Je velice složité rozklíčovat, jakou váhu má vliv genů a jakou vnější prostředí. Nemoc je výslednicí desítek mutací, je ovlivněna místem, kde žijeme, a stylem života,“ říká Petr Goetz z Ústavu biologie a lékařské genetiky Fakultní nemocnice v Motole.

Podle Goetze ještě nebylo až na výjimky (rakovina prsu a vaječníků či tlustého střeva, viz str. C5) uděláno dost odborných studií na to, aby se mohla z genů vypočítávat pravděpodobnost, že člověk s určitou genovou odchylkou skutečně onemocní. A naopak. Může se stát, že genetické testy člověka uklidní, jenže on si může problémy přivodit „divokým“ životním stylem.

Strach z budoucna může vyvolat deprese

Vlastní genetický test neznamená zátěž pro organismus - stačí jen krev či sliny vyšetřovaného, ale o to větší může být zásah do psychiky, pokud se zjistí, že dotyčný je nositelem rakovinových genů.

Lékaři varují před takzvanou karcinofobií, tedy chorobným strachem z rakoviny, který se po pozitivním testu u lidí vyskytuje. Podle studií se u lidí, kteří testy absolvovali, do tří až šesti týdnů po oznámení jejich výsledků objevily deprese či poruchy spánku.

Vždycky je proto podle lékařů třeba se zamyslet, zda jsou genetické testy opravdu nezbytné a zda není lepší peníze vložit do zdravého životního stylu.

Genetické testy mohou být počátkem rozpadu rodiny - část jejích členů může být označena za nositele „špatných“ genů, druhá část se může cítit provinile, že se jim zákeřné rodinné zatížení vyhnulo na úkor ostatních.