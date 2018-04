Finále Radost FX Club on Tour 2003

V průběhu originálně pojatého večera se představí světové i české hvězdy tanečního nebe, pro návštěvníky je přichystán vzrušující program a osvěžující koutek - Fa Fresh Zone.

Korunku tanečnímu turné na pražské párty nasadí JAYDEE - legendární holandský DJ, který se do historie taneční hudby zapsal nesmrtelnou skladbou Plastic Dreams, která vyšla již v roce 1991 a zajistila mu celosvětové uznání. Dodnes je považována za jednu z kultovních skladeb na poli taneční hudby vůbec.

Další zahraničním hostem bude HARIS - vlastním jménem Haris Custovic, otec Dedan Custovic, jeden z nejlepších jazzových muzikantů v bývalé Jugoslávii. Haris působil od mládí v kapelách, již ve 12 letech si složil vlastní klavírní koncert. V 15 letech odchází do Londýna, kde se seznamuje s elektronickou muzikou. Dnes je majitelem labelu Laus, vydává na Bushwackově labelu Oblong, dále Get Groovy, aj. Bývá považován za jeden z největších talentů dneška.

Společně s ním se v Radosti 23. května představí osvědčené trio DJ VECTIF, DJ MANIO a E.C.A. – live, která doslova ničí publikum svým breakbeatovým remixem skladby „Come As You Are“ od skupiny Nirvana. DJ Vectif – výrazná osobnost české taneční scény, pochází z klubu Radost FX v Praze. Projekt E.C.A. (dvojice DJ Manio a DaRoddaman) nás oslnili již v roce 2001 a kromě popularity v zahraničí jsou známí i vystoupením s Darou Rolins.

Překvapením večera pak budou performance, připravené speciálně jako součást tohoto turné. Pro návštěvníky je připraven osvěžující a relaxační koutek Fa Fresh Zone, kde nebudou chybět soutěže a odměnu dostanou ti, kteří se odhodlají překonat hranice a účastní se tance v opravdové sprše se svůdnými FX tanečnicemi. Tělová kosmetika Fa tímto podporuje divoké osvěžení v nejrůznějších podobách a chce inspirovat k vysvobození skryté energie. Výhrávat se budou ceny - tělová kosmetika Fa a časopis XMAG. Fa Fresh Zone dále nabídne možnost vychutnat si thajské masáže – kdo se nebojí, nebude litovat. Na své nepříjdou pouze těla tanečníků, ale tato párty se postará i o vaše vlasy. Profesionalní vlasový stylista od Schwarzkopf Professional vykouzlí divy na hlavách všech zájemců.

Kromě vystupujících umělců další show zahrnuje zelený laser, nebudou chybět ani obří nafukovací dekorace. Nuda určitě nebude ani v Drakstoru, kde se budete moci nechat potetovat henna barvou, či se občerstvit pivem Červený, či Černý Drak.

Specials: Fa Fresh Zone - thajské masáže, vlasový stylista, FX dancers a dekorace, FX visuals by VJ Quark (Astral Division, SK), Drakstore

Představení hvězd české taneční hudby:



Vectif

Jedna z nejzajímavějších osobností české taneční scény, zakladatel dnes již legendárních parties na KC Karlov v Benešově a dnes produkční a resident klubu Radost FX v Praze. Velký propagátor techhouseové hudby u nás. Jako druhý český DJ hrál na významné party ve Velké Británii, byl hostem radiové stanice Worldwide FM a od května tohoto roku reprezentován britskou bookingovou agenturou Uridium. Jeho mixovaná kompilace Deep Freezer Geezer pojmenovaná podle jeho residenčního večera v klubu Radost FX vychází jako samostatná příloha dubnového čísla časopisu XMAG.

E.C.A.

Projekt E.C.A. tvoří dvojice DJ Manio a DaRoddaman. Jejich první oficiální singl "There Is A Message", který vyšel v roce 2001 na labelu Lighthouse Recordings sklidil veliké úspěchy ve Velké Británii, kde ho do svých hitparád zařadili i takové celebrity jako Sasha a Pete Tong. V letošním roce se prezentovali dalším singlem Hustokop/Understand na značce TT22 a v plánu je album. Jejich skladby vycházejí na různých kompilacích, známe je jejich spolupráce se zpěvačkami Darou Rolins a Charlie 1. Jejich společné vystoupení z klubu Duplex patří k nejvyhledávanějším hudebním nahrávkám na naší malé taneční scéně.