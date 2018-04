Nedostatečná léčba fibrilace síní mě dovedla k ochrnutí půlky těla

Fibrilace síní

Fibrilace síní je nejčastější porucha srdečního rytmu. Jedná se o poruchu činnosti srdečních předsíní, které se stahují příliš rychle a nepravidelně. Projevuje se zrychleným a nepravidelným bušením srdce, zadýcháváním se a únavou.

V České republice jí trpí asi 150 tisíc lidí. Mezi rizikové skupiny patří především starší lidé, lidé se srdečním onemocněním či s vysokým krevním tlakem. Pokud nemoc není léčena, nebo je léčena nedostatečně, může zapříčinit mozkovou mrtvici a vážně ohrozit život pacienta.

"Cévní mozkové příhody u nemocných s fibrilací síní patří mezi nejzávažnější mozkové příhody a často velmi drasticky zasáhnou do života nemocného i jeho rodiny. Příznaky nemoci by se neměly podceňovat. Pacienti starší 50 let by měli docházet na preventivní prohlídky a kontrolovat si puls. V případě, že je nepravidelný, pak vyhledat lékaře. Příčinou může být totiž právě fibrilace síní," říká k nemoci docent Jiří Bauer z Neurologické kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.