Fakultní nemocnice potřebuje krev

1:00 , aktualizováno 1:00

Fakultní nemocnici v Ostravě docházejí zásoby krve. "Prosíme zdravé lidi od 18 do 65 let, aby přišli darovat krev či plazmu do krevního centra v Ostravě-Porubě. Potřebujeme hlavně dárce, jejichž RH faktor je negativní," uvedl mluvčí nemocnice Štěpán Neuwirth.