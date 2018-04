Evergreen plastické chirurgie

Ledové lžičky ani čajové obklady už v těchto případech výrazněji nepomohou. Přišel čas buďto rezignovat na jiskrný pohled, nebo přemýšlet o radikálním řešení. Plastické operace dávno přestaly být pouze komickou manýrou odkvétajících filmových hvězd. Možná i vám může malý chirurgický zásah pozvednout ochablé sebevědomí a vrátit radost ze života. Pokud se však oddáte přemítání, příliš je neprotahujte. Každý plastický chirurg vám totiž potvrdí, že právě u očních víček hrozí nebezpečí z prodlení.

Trochu kůže navíc

Kůže víček patří k nejjemnější a nejtenčí na celém těle. Zrak je také nejnamáhanějším lidským smyslem. Nelze se tedy divit, že proces stárnutí poznamená oční okolí velmi nápadně. Na horních víčkách kůže postupně povoluje a začne vytvářet převisy, které vzhled rozhodně nevylepší. Vedle estetické vady navíc znamenají i značnou zátěž pro oko. To je také důvod, proč pětinu klientů plastické chirurgie tvoří i muži, kteří si jinak potrpí spíš na přirozený image. Převislá kůže, mnohdy ležící až na řasách, totiž nutí ke zvýšené námaze, aby oko bylo dostatečně otevřené. Ta zase vede k únavě zraku, slzení a bolestem hlavy.

"Pravý čas pro zásah, který vylepší vzhled i funkci horního víčka, bývá mezi čtyřicítkou a padesátkou. Odstraníme při něm část nadbytečné kůže, takže se oku výrazně uleví a navíc získá i mladší výraz," říká Dušan Záruba, primář oddělení plastické chirurgie pražského Ústavu lékařské kosmetiky.

Pod očima nezhubnete

Kůže ovšem uvadá nejen na horních víčkách, ale i pod očima.

Zdena Králová ze západních Čech podstoupila plastickou operaci dolních víček v sedmatřiceti letech.

"Jsem alergička a tak byly kruhy a věčně oteklé pytlíky pod očima po léta mým věrným průvodcem," vzpomíná. "Musela jsem překonat strach z operace i z toho, že po ní budu vypadat 'trochu jinak'. Je to ale nesmysl: vypadám stejně jako v těch vzácných dnech, kdy mi alergie dávala pokoj a oči byly v pořádku."

Problém na dolních víčkách způsobují takzvané prolapsy - jinak užitečné tukové váčky, které plní roli polštářků vystýlajících prostor mezi okem a kostěnou očnicí. Tuková tělíska časem ztrácejí pružnost, ale protože jsou ohraničena kostí, nemají se kam rozptýlit. Tlačí se pak dopředu pod dolní víčka a vytvářejí ony pověstné pytlíky. Jemná kůže začne postupně povolovat, což odborníkovi signalizuje komplikaci.

"Pokud si ženy chtějí udržet pružnost dolního víčka, měly by se pro odstranění tukových váčků rozhodnout včas. Nelze se jich totiž zbavit ani nejdrastičtější dietou. Zvlášť při alergiích, kdy do sebe tuk nabere tekutinu a otoky jsou velmi výrazné, není vhodné dlouho otálet," soudí primář Záruba.

Chirurgický zákrok je to jediné, co váčky přesvědčivě, a hlavně jednou provždy odstraní. U mladších žen je navíc možné operovat laserem zevnitř oka, tedy zcela bez jizev. U pacientek kolem padesátky však lékaři volí klasickou operační metodu, při níž lze odstranit i malý nadbytek kůže.

Černé brýle na pár dnů

Pokud si nevyžádáte celkovou narkózu, provádí se zákrok v místním umrtvení.

"Operace je pro každého dobře snesitelná: chvíli člověk pociťuje tlak, bolest však rozhodně ne," tvrdí operatér. "Dokonce s pacientem průběžně mluvíme a informujeme ho o tom, co právě provádíme."

Za několik dní lékaři odstraní stehy a vzápětí pominou i otoky. Po dvou týdnech po operaci je už možné líčením překrýt drobné jizvy, které časem zcela vymizí, a vydat se v černých brýlích do ulic. Konečný efekt - oči bez "pytlíků" - si však lze vychutnat až zhruba za měsíc.