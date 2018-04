Energetické nápoje ohrožují zdraví stále častěji

Kanadští zdravotníci vydali varování, protože energetické nápoje jsou přesycené cukrem, kofeinem a taurinem, takže při pravidelné a časté konzumaci mohou tělu ublížit. Někteří mladiství pijí tyto povzbuzující prostředky také před sportem, což může být obzvlášť nebezpečné. Energetický nápoj sice nabudí, ale také výrazně dehydratuje. Takže pokud člověk zároveň nepije dostatek čisté vody, hrozí, že se při značném fyzickém vyčerpání zhroutí.

"Energetické nápoje jsou kávou nové generace,“ tvrdí Stéphanie Côtéová z Montrealské univerzity (Université de Montréal). "Tyto nápoje obsahují cukr a kofein a mohou mít negativní vliv na zdraví,“ varovala Côtéová. Vůbec by se tyto drinky neměly dostat do rukou mladším dvanácti let a i ostatní by je měli pít jen zřídka skutečně pouze v nouzi.

"Energetické nápoje nehydratují tělo dostatečně, protože obsahují příliš mnoho cukru. A kofein nemusí nutně zlepšovat fyzický výkon. Ve velkém množství zvyšuje riziko závratě a dehydratace,“ tvrdí Côtéová. Vysoké množství kofeinu v nápoji zvyšuje krevní tlak, může způsobit srdeční palpitace, vede k předrážděnosti, úzkostem, bolestem hlavy a nespavosti.