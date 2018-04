EQ může za to, že se i ze čtyřkařů stávají šéfové

Jiří z Brna, který nedávno oslavil čtyřicátiny, nikdy nepatřil mezi premianty. Gymnázium prolezl s odřenýma ušima, vysokou jakbysmet. I když při škole nesbíral zkušenosti, jako to dělali mnozí jeho spolužáci, ihned po promoci získal skvělé místo se slušným platem. Od té doby několikrát povýšil a mzda mu průběžně roste.

Je šťastně ženatý a s bandou kamarádů každoročně vyráží do Alp. Zní to jako ideální život. A Jiří si rozhodně nestěžuje. Sám zná mnoho lidí, kteří by ho znalostmi, zkušenostmi a praxí strčili do kapsy. Jenže on jim dnes dělá šéfa.

Patří mezi ty šťastlivce, kterým hraje do karet takzvaná emoční inteligence. Tedy soubor vlastností, jež jsou důležité pro komunikaci s druhými, pochopení jejich emocí a vcítění se do nich.

Podle odborníků je právě emoční inteligence v současném světě mnohem důležitější než samotné IQ a naučené informace. Často bývá označována také jako inteligence mezilidských vztahů a podle definice slavného psychologa Howarda Gardnera zahrnuje schopnosti rozeznávat náladu, temperament, motivaci a potřeby jiných lidí a odpovídajícím způsobem na ně reagovat. K tomu patří ještě schopnost ovlivňovat vlastní emoce, rozlišovat je a při jednání používat.

Nejlépe se tyto schopnosti rozvíjejí v dětství, ale i v průběhu let je můžete zdokonalit. Co udělat pro zlepšení?

Psycholog Michal Petr v tom má jasno: „Když jím, tak jím. Nekoukám na sociální sítě, nekoukám na zprávy, nevolám si s kamarádkou. Ale soustředím se skutečně jen na jídlo. Když jdu, vnímám své tělo a soustředím se na svůj dech. Když dělám kurzy stres managementu a ptám se lidí, kolikrát se denně vědomě nadechnou, koukají na mě jak z jara. Přitom je to základ.“

Posilovat EQ lze každodenními, rutinními činnostmi. Stačí si je prostě uvědomit. Další tipy na posílení emoční inteligence si můžete přečíst v pátečním magazínu Rodina DNES.