Studie: e-cigarety nejsou řešení, zvyšují riziko srdečních chorob

Výzkum, který představili vědci na každoročním setkání Americké společnosti pro buněčnou biologii, se zabýval vlivem kouření na aterosklerózou, kornatění tepen, které v mnoha případech vede i k srdečnímu záchvatu nebo mrtvici.



Vědci se shodují, že jde o jednu z nejběžnějších civilizačních chorob; dosud si ale lámali hlavu nad tím, proč ji tak výrazně ovlivňuje právě kouření.

Chi Ming Hai, profesor molekulární farmakologie na americké Brownově univerzitě, věří, že našel odpověď.

Spolu se svým týmem zkoumal to, jaký dopad na má nikotin na buňky v lidském těle. Vysoce návyková látka je známá svými silnými účinky. Prokazatelně zlepšuje náladu, stimuluje paměť a potlačuje chuť k jídlu. Kromě toho ovšem zvyšuje krevní tlak a zrychluje srdeční tep.

Profesor Hai působení nikotinu na šest hodin vystavil srdeční buňky lidí a krys. Už za tak krátkou dobu se výrazně naruší struktura buněk, které jsou v hladké cévní svalovině. Při dlouhodobém užívání nikotinu takové poškození přispívá k ucpávání cév. Nikotin se tak vlastně chová podobně jako některé druhy rakoviny, tvrdí vědec.

Výzkum, který Hai hodlá ještě rozšířit, je velmi cenným příspěvkem do diskuse o elektronických cigaretách. To, že uspokojí kuřákovu touhu po nikotinu, aniž by jeho plíce zatěžovaly přídavnými látkami, totiž neznamená, že se dají označit za neškodné. Jak se ukázalo, nikotin dokáže napáchat škodu už během hodin, o to riskantnější pak je jeho celoživotní užívání.