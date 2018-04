Ejakulaci mají i ženy

Pokud žena neví, o co se jedná, nebo nemá chápavého partnera, místo krásného prožitku se dostaví pocity studu, viny a méněcennosti. Pocity, které mohou vést až k odmítání intimního styku či k rozchodu s partnerem a následnému uzavření se do samoty. A přitom se nejedná o žádnou vadu, či dokonce nemoc. Jde o naprosto přirozený jev, který jsou často schopny prožít právě ženy, jež jsou při milování velice vzrušené, uvolněné a umí si je vychutnat.

Koho se týká?

O ženské ejakulaci se při tom zmiňovali již Aristoteles nebo Galén a velmi pečlivě ji prostudoval v roce 1672 holandský anatom Regnier de Graaf. Jako mnoho jiných velkých objevů však upadla v zapomnění a byla vzkříšena až o 300 let později.

Ženskou ejakulaci neboli „mokrý orgasmus“ podle statistik prožilo nebo prožívá 30–40 % žen. Tato čísla jsou vyšší, když je dotaz položen anonymně. Některé ženy ji zažívají pravidelně, u jiných proběhne třeba jen jednou za život, a jsou ženy, jež pozorují cyklický vzorec, který souvisí s fázemi jejich menstruačního cyklu. Některé ženy ejakulaci zažily v posledních týdnech těhotenství, což pravděpodobně souvisí s tlakem dítěte.

Každopádně je zřejmé, že o ženské ejakulaci zdaleka není takové povědomí jako o mužské. Proto si mnohé ženy nejsou vůbec vědomy, že to, co u nich při milování, masturbaci či orálním styku probíhá, je doslova ejakulace. Bohužel je o ní dost nízká informovanost i mezi praktickými lékaři či gynekology. Mnohé ženy, které se na svého lékaře obrátí s dotazem, tak obdrží mylnou odpověď, že se u nich jedná o únik moči. Ženská ejakulace je však něco naprosto jiného.

Jak ejakulace vzniká?

Podle některých výzkumů se zdá, že ejakulaci u žen pomáhá (nebo ji dokonce způsobuje) stimulace Gräfenbergova bodu (neboli bodu G). Nejspíš z tohoto důvodu je také uváděn vyšší výskyt ejakulace u lesbických žen než u heterosexuálních, protože G bod je snazší stimulovat prsty než penisem.

Zdrojem ejakulace jsou tzv. Skeneho žlázy, které se během sexuálního vzrušení naplní tekutinou a mohou být pohmatem cítit přes stěnu vagíny. Zduření tkáně obklopující močovou trubici může být dáno kombinací náplně těchto žláz tekutinou a také zduřením ženské erektilní tkáně, což je ta samá tkáň, která způsobuje erekci u mužů. Často bývá patrné i zduření části klitorisu. K uvolnění tekutiny ze Skeneho žlázy dochází při silném orgastickém stahu, a to jak při pohlavním styku, tak při masturbaci nebo při orálním sexu.

Co se při ženské ejakulaci vylučuje?

Studie zabývající se vylučovanou tekutinou prokázaly její rozdílné chemické složení než u moči. V ženském ejakulátu se objevuje glukóza, fruktóza a sacharóza, prostatické fosforečné kyseliny a také nízké množství močoviny a kreatininu. V žádném případě to tedy není moč. Jelikož se ale jedná o poměrně vodnatou tekutinu, s močí bývá v mnoha případech zaměňována. Ženského ejakulátu je několik mililitrů, zpravidla 2 až 3 čajové lžičky.

Proč některé ženy ejakulaci mají, a jiné ne?

Skeneho žlázy, které jsou zdrojem ženské ejakulace, mají tvar škvírky, která je však u každé ženy jinak veliká. U některých žen se dokonce jeví, jako kdyby tam žlázy vůbec nebyly. To by zároveň mohl být jeden z důvodů, proč se u některých žen ejakulace vyskytuje, a u jiných ne. V některých případech také probíhá tzv. „zpětná ejakulace“, při které tekutina putuje močovou trubicí do močového měchýře, a nikoli ven, takže navenek není patrná. Jestli se u vás jedná o tento případ, poznáte celkem jednoduše. Pokud si před milováním vyprázdníte močový měchýř a hned po něm máte nutkavé nucení na záchod, podívejte se, jak vypadá tekutina, kterou vymočíte. Pokud je bezbarvá nebo bělavá, nejedná se moč, ale právě o ejakulát.

Máte-li přece jen pochybnosti, zda u vás jde skutečně o ejakulaci, a nikoli o inkontinenci moči, sledujte, zda se u vás tato tekutina objevuje také když zakašlete, kýchnete, zasmějete se nebo poskočíte. Pokud se objevuje pouze při orgasmu (nebo těsně před ním či po něm), je to ejakulace. Rozdíl by také měl být také patrný čichem a chutí.

K čemu ejakulace u žen vlastně je?

Vědcům se zatím nepodařilo najít jiný evoluční význam ženské ejakulace, než že slouží k zažití rozkoše. To je pravděpodobně také jediný důvod, proč ji příroda některým ženám nadělila. Pokud u vás nebo u vaší partnerky tedy ejakulace probíhá, nenechte si rozkoš, kterou vám přináší, ničím zkazit.

