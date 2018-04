Deset důvodů, proč se vám nedaří zhubnout

Hubnutí není až taková věda, často stačí jen začít pravidelně cvičit a zlepšit stravovací návyky a kila jdou sama dolů. Tak proč se to mnohým nedaří? Možná i vám v tom brání některý z následujících důvodů.

Pijete málo vody

Voda je nezbytná pro hydrataci těla a navíc vám může pomoci zhubnout. Pokud si před jídlem dáte sklenku vody, rychleji naplníte žaludek, a sníte tak méně jídla. Ideální je také konzumace ovoce a zeleniny před jídlem i během jídla, právě kvůli vysokému obsahu vody.

Pití studené vody podle odborníků zase pomáhá zrychlit metabolismus a odvrátit chutě na sladké nápoje, jako jsou limonády a džusy.



Myslíte si, že procházky se psem k hubnutí stačí

Jestliže máte nadváhu a s hubnutím teprve začínáte, je samozřejmě patnáctiminutová procházka lepší než nic. Neočekávejte však žádné dramatické hubnutí.

Pokud chcete začít opravdu znatelně hubnout, měli byste každý den alespoň půl hodiny strávit pohybem, který vám pořádně rozproudí krev. Ideální je běh, jízda na kole, spinning, intervalový nebo kruhový trénink.

Ve snaze o změnu životního stylu jste se zásobili potravinami ze zdravé výživy a teď se jimi denně ládujete a očekáváte zázračné hubnutí.

Mnoho lidí si však stále neuvědomuje, že zdravá strava automaticky neznamená dietní stravu. Zdravé jsou totiž ořechy a semena, která jsou velmi tučná a plná kalorií, stejně jako olivový olej. Spoustu kalorií obsahuje také sušené ovoce jako jsou rozinky, datle, či meruňky.

I celozrnné těstoviny jsou kalorickou bombou a hořká čokoláda stále obsahuje velké množství cukru a tuků. Je samozřejmě chvályhodné, že chcete jíst zdravě, jen nezapomínejte, že i tak musíte sledovat, kolik toho zdravého jídla sníte.

Jak uvádí výživová poradkyně a sportovní dietoložka Lenka Kaprhálová, ořechy (pokud nejsou žluklé) jsou výborným zdrojem těch správných tuků. Množství, které si můžeme s klidem vychutnat, je zhruba 30 až 50 gramů podle toho, jakou máme doporučenou denní spotřebu tuků. Měly by být bez přidaného tuku a soli.

"Pokud chceme získat z ořechů to nejlepší, můžeme je nechat namočené ve studené vodě 8 až 12 hodin. Probudíme k aktivitě enzymy, které jsou v suchém ořechu stále k dispozici. Pak získáme dvojí užitek," vysvětluje dietoložka Kaprhálová.

Cvičíte jen kardio

Kardio cvičení, tedy intenzívní pohyb, který zvyšuje tepovou frekvenci, rozhodně do hubnoucího plánu patří. Jenže pokud stále jen běháte, jezdíte na kole, nebo cvičíte aerobik, ale nikdy nezvedáte činky, pak vám chybí jeden z nejdůležitějších dílů do vašeho hubnoucího puzzle.

Posilování totiž nejen zabraňuje zranění při cvičení, protože posiluje klouby, ale také si díky němu vytváříte svalovou hmotu, a tím zrychlujete svůj metabolismus. Díky svalům pak spalujete kalorie ještě dlouho poté, co jste odkopli tenisky na běhání do kouta.

Cvičíte na prázdný žaludek

Pokud vždycky cvičíte bez toho, abyste se nejdříve najedli, měli byste své rozhodnutí zvážit. Při cvičení s prázdným žaludkem spálené kalorie nepochází z tuků, ale ze svalové hmoty.

A to rozhodně není dobré. Svaly totiž potřebujete, abyste mohli spalovat ty nechtěné tuky, jak jsme zmínili v předchozím odstavci. Navíc po jídle budete mít i více energie na cvičení.

Váš partner nemá v plánu hubnout nebo žít zdravěji

To samozřejmě není vaše chyba, ale rozhodně vám to může bránit v hubnutí. Je totiž velmi těžké dodržovat hubnoucí plán, když váš partner chce chodit na večeře do restaurací, vyžaduje pravidelné vyvařování tradičních českých pokrmů a místo cvičení nebo alespoň procházky se s vámi chce dívat na televizi.

Samozřejmě můžete zkusit kompromis a vařit si pro sebe a pro partnera zvlášť a v restauraci si dávat jen salát, ale i tak je hubnutí mnohem složitější. Naopak pokud jste se oba s partnerem rozhodli zhubnout a žít zdravě, máte velkou šanci, že se vám to podaří.

Vynecháváte celou potravinovou skupinu

Vzdát se určité skupiny potravin může vést k nedostatku živin a únavě, která vám bude bránit ve cvičení. Někdo ve snaze zhubnout odmítá veškeré sacharidy a cukry, jiný zase všechny tuky. Taková radikální řešení však z dlouhodobého hlediska vedou jen rozhození metabolismu a následnému tolik nepopulárnímu jo-jo efektu.

Raději si ze sacharidů dopřávejte celozrnné potraviny a sledujte velikost porcí. To samé platí o tucích. Ty zdravé, jako jsou olivový olej, ořechy či semínka, navíc podporují srdce a celkové zdraví, proto bychom je neměli ze stravy vyškrtnout.

Málo spíte

V dnešní uspěchané době je těžké najít si čas potřebný na cvičení, tak ho někteří ukrajují z času, který patří spánku a cvičí v brzkých ranních hodinách. To však není nejlepší řešení. Při snaze zhubnout je totiž dostatečný spánek zvláště důležitý. Ke cvičení totiž potřebujete dostatek energie, kterou získáte právě spánkem.

"Nedostatek spánku navíc zvyšuje hormony, které stimulují chuť k jídlu. Energii, kterou jste spánkem nezískali, se tělo bude snažit získat jídlem," píše server Fitsugar.com.

A vězte, že chuť k jídlu nevyspalého člověka je opravdu velká a těžko překonatelná.



Nejíte dost zeleniny

K tomu, abyste začali zhubnout, nestačí omezit příjem tučných a smažených pokrmů a cukru, důležité je také zvýšit konzumaci zeleniny. Odborníci na výživu doporučují obecně pět porcí zeleniny denně a pro dietáře je toto doporučení zvláště důležité. Lidé, kteří jedí hodně zeleniny, mají vyšší pravděpodobnost zhubnout a udržet si novou hmotnost.

Zelenina totiž nabízí velké množství živin a přitom málo kalorií. Navíc vláknina v zelenině přispívá k pocitu sytosti.

Vynechání snídaně se může zdát jako skvělý způsob, jak snížit celkový příjem kalorií za den, ale ve skutečnosti bude vaše tělo zadržovat tuk, protože se bojí hladovění. Snídaní nastartujete metabolismus a hubnutí půjde snáze.

Podle výživové poradkyně Lenky Kaprhálové vynechání snídaně nemusí nutně bránit úspěšnému snížení nadváhy. Problém může nastat ve chvíli, kdy deficit příjmu energie a živin doháníme v odpoledních či večerních hodinách. Pro organismus je vhodnější dodávat energii a živiny v průběhu dne rovnoměrně.

"Pokud má někdo problém se snídaní, doporučuji si ohlídat večeři, její velikost a složení. Když ubereme přísun jídla na noc, ráno je pak snídaně příjemným startem do nového dne," vysvětlila Lenka Kaprhálová.