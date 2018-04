Pravidelný pohyb má vliv na spánek i sex. Deset důvodů, proč cvičit

1. Klid a soustředění

Když jsme vynervovaní nebo na nás útočí infekční nemoc, zvedne se v těle hladina hormonu kortizol, který zvýší pohotovost organismu těmto útokům čelit. Potud je jeho působení v pohodě. Jenže vlivem stresu ho máme v těle někdy až moc, což má spoustu negativních vedlejších efektů, jako například ukládání tuku na břiše, vznik strií, nebo dokonce demineralizaci kostní tkáně (osteoporóza). Kromě toho kortizol svými chemickými reakcemi způsobuje nervovou labilitu a podrážděnost. Snížit hladinu kortizolu na přijatelné minimum dokáže pravidelný pohyb. Stačí hodina třikrát týdně a budete klidnější a soustředěnější.

2. Hezčí pleť

Lymfatický systém, který odvádí z těla škodlivé či nepotřebné látky, nemá na rozdíl od oběhové soustavy a jejího srdce žádnou pumpu, která by ho poháněla. Tuto funkci, tedy rozhýbání lymfatického systému, plní právě cvičení. Pokožka zbavená toxinů má svěží barvu, takže vypadá lépe.

3. Fungující zažívání

Sport zrychluje metabolismus určitě víc než probiokulturní jogurty. „Pokud trpíte střevními potížemi, jako jsou zácpy nebo nadýmání, zkuste se častěji hýbat, dodržovat pitný režim a správně jíst. Problémy by měly časem ustoupit,“ říká lékařka Kateřina Bílková.

4. Lepší spánek

„Pokud do svého života pustíte cvičení, tělo se vám odvděčí kvalitním spánkem,“ slibuje trenérka Jana Zbořilová. Jakmile tělo překvapíte vyšší fyzickou aktivitou, bude muset načerpat novou energii. „Není to ale tak, že si ráno zaběháte a v poledne se vám budou klížit víčka. Funguje to úplně opačně. Přes den jsou malátní hlavně ti, kdo se nehýbou vůbec. Kolem třetí hodiny je jejich útlum dokonce dvakrát větší než u fyzicky aktivních jedinců,“ uvádí trenérka Jana Zbořilová.

5. Kvalitnější vlasy

V rozhovoru, který jsme v Ona Dnes otiskli v lednu, si doktorka Kateřina Cajthamlová pochvaluje, jak měla díky tréninkům na StarDance kvalitnější vlasy. „Pohyb zlepšuje periferní prokrvení, což se týká i vlasové pokožky,“ vysvětluje tu změnu. Přispělo k ní také to, že díky tréninku méně pracovala, ubylo jí tak psychické zátěže a musela i více odpočívat a chodit dříve spát.

6. Lepší sexuální prožitek

Pilates nebo jóga posilují oblast malé pánve, což může pozitivně ovlivnit vnímání sexu. „Cvičení vede k lepšímu prokrvení této oblasti a k větší pohyblivosti. Kromě pánevního dna se zpevňuje i poševní svalstvo, což ženě umožňuje kvalitnější orgastický prožitek. Ostatně jóga nebo některá tantrická cvičení se touto problematikou úspěšně zabývají již léta,“ říká sexuolog Luděk Fiala.

7. Probuzení kreativity

Samostatně a tvořivě myslet, přicházet s novými nápady. To je heslo pracovního dne mnoha z nás. Kreativita ale není na klíč a snadno se vyčerpá. „Pokud cítíte, že vám mozek jaksi zamrzl, zkuste ho provětrat,“ doporučuje trenérka Jana Zbořilová. Díky rozprouděné krvi se okysličí centrální nervová soustava a myšlení se opět rozjede. Někdy stačí jen vstát od stolu a jít na procházku. Pohyb také posiluje paměť a přispívá k růstu nových nervových spojení. A to dokonce i ve vyšším věku, což se ještě před časem nevědělo.

8. Větší sebevědomí

Pohyb má jeden vedlejší efekt, který může nesportovním lidem připadat přitažený za vlasy. Automatické zvýšení sebevědomí. Čím to, že sport tak spolehlivě zvedá sebedůvěru? Je to prosté. Při cvičení si uvědomujete vlastní tělo, poznáváte, jak funguje, začnete s ním víc spolupracovat. A co jiného je sebevědomí než sebe-vědomí?

9. Naděje na otěhotnění

Speciální cvičení pro ženy podle legendární fyzioterapeutky Ludmily Mojžíšové mělo pomoci klientkám dostat pánev do správného postavení a tím zvýšit i šanci na otěhotnění, což po počáteční nedůvěře uznali i mnozí lékaři. Ovšem pozor, klasické pohybové aktivity na otěhotnění vliv nemají. Potvrzuje to i lektorka pilates Gabriela Davídková. „Pozitivně ovlivnit funkci pánevního dna a tím zvýšit šanci na otěhotnění může jen vhodně zvolený pohyb, tedy speciální cviky k tomu určené,“ říká.

10. Příjemnější život

Když se začnete pravidelně hýbat, kromě výše jmenovaných pozitiv brzy bezpochyby poznáte další. Uvidíte sama, co se stane, až jednou provždy odstraníte výmluvy a uděláte jedno z nejlepších rozhodnutí ve svém životě – začnete se pravidelně hýbat.