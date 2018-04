Drsný Martin v ateliéru zazářil se svou modrou ocelí

VŠECHNY ČLÁNKY O MARTINOVI NAJDETE ZDE

Martin přišel do ateliéru zrovna ve chvíli, kdy vizážistka Monika ze salonu Bomton líčila Veroniku. "Jé, kdo to je?" vykulil oči. "To budu mít taky?" ukázal na nánosy rozjasňujícího pudru na Veroničiných tvářích.

Na rozdíl od Veroniky (a vlastně i všech ostatních finalistů) si na focení moc oblečení nepřinesl. Lépe řečeno - nepřinesl si žádné. Fotil se v tom, v čem přišel, tedy v černých kraťasech, tričku a košili.

Než se dostal na "plac", trávil čas pošťuchováním Veroniky (kterou má mezi kolegy z Proměny nejraději). Veronika si nenechala nic líbit a jen tak cvičně Martina omotala papírovými utěrkami. Vypadal jako mumie a chtěl se tak i fotit.

Pak spolu spiklenecky hovořili o jakési hymně, kterou chtějí složit (nebo možná už složili). Tereza, která se mezitím také dostavila, vznesla dotaz, zda s ní počítají jako se zpěvačkou. Jenže Veronika a Martin se zatvářili, že rozhodně ne, takže na ně Terka musela vypláznout své "jazyčisko".

Když Martin vstoupil před objektiv, fotograf Saša ho chvíli dráždil kusem hliníkové tyče. Prý aby byl drsňák ještě drsnější.

Fotky, video, televize Óčko! Reportáž najdete ve VIDEOGALERII.

Fotky z natáčení jsou ve FOTOGALERII.

A nezapomeňte, že Proměna běží každý všední den v 16:25 na Reportáž najdete veFotky z natáčení jsou veA nezapomeňte, že Proměna běží každý všední den v 16:25 na Óčku



Fotilo se na tmavěmodrém pozadí, o kterém Martin usoudil, že mu jde perfektně k očím. Ve skutečnosti má ale oči zelenošedé. "Nikdo přesně nemůže určit, jakou barvu mám. I v cestovním pasu mám napsáno zeleno-šedo-hnědé," hájil se tučňák.

Při prvním záběru se v něm probudil zkušený model. Nahodil výraz zvaný "modrá ocel". O co jde?

"V modelingu je důležité mít vlastní výraz. A ty výrazy se jmenují podle nějaký tabulky, kde ocel rovná se strnulej výraz. A modrá je na stupnici chladných barev, což znamená odměřený," vysvětlil Martin vážně.

Také dodal, že prý sice zvládá "modrou ocel", ale teď "dělá na magnumu", což je zvednuté obočí.

Nějaké to focení už má prý Martin za sebou. "Mám zkušenost s focením suspenzorů pro jednu albánskou agenturu," řekl Martin. Protože ale ví, že už mu nikdo nevěří, ujišťoval nás znovu a znovu.

"Dostal jsem se k tomu přes kamaráda, který fotil nějakou mužskou kosmetiku. Jeho agentura mi pak nabídla tohle. A taky ještě když jsem nebyl obézní, jsem fotil poštovní uniformy," dodal.

"Saša je profík. Fotilo se s ním samo. Je to prostě takovej pohodář," uzavřel své působení před objektivem.



MARTINŮV ON-LINE DENÍK NAJDETE ZDE