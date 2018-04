Drogy stále víc zaplavují svět

Celkově se v uplynulých dvou letech počet těch, kdo užívá drogy, zvedl zhruba o 15 milionů.

Úřad OSN pro boj s drogami a zločinem ve své nové zprávě uvedl, že na žebříčku drog jsou na vrcholu nadále marihuana a hašiš.

Asi 161 milionů lidí užívalo loni kanabis nejméně jednou za rok, zatímco rok předtím to bylo jen kolem 150 milionů lidí.

"Kanabis je podle mého názoru největší problém, s kterým se musíme vyrovnávat," uvedl ředitel této organizace v rámci OSN Antonio Maria Costa.

"Ne proto, že by zabíjel, ale kvůli tomu, že od něj se lidé dostávají k tvrdším drogám. Má zkrátka dvojí roli, která nám působí velké problémy," uvedl Costa.

Podle studie také loni poprvé od roku 1999 narostla produkce kokainu v Jižní Americe, ale zároveň se podařilo docílit dílčích úspěchů v boji s producenty opia na Blízkém východě a v jihovýchodní Asii.

Produkce opia poklesla v takzvaném Zlatém trojúhelníku na pomezí Barmy, Thajska a Laosu, který je po Afghánistánu považován za druhé největší pěstitelské centrum na světě.

V Laosu pěstování máku pokleslo o 43 procent, o 23 procent se podařilo tyto aktivity zredukovat v Barmě. "Pokud by vše šlo dobře, do roku 2007 by se mohlo podařit prohlásit Zlatý trojúhelník za oblast bez drog," řekl Costa na tiskové konferenci ve Stockholmu.

Afghánistán je ovšem jiný případ - plocha osetá mákem, z něhož se získává opium, zde dosáhla v minulých letech rekordních výšin, ale podle některých indikací v minulosti špatné počasí zhoršilo "úrodu" a v globálním měřítku narostl obchod s tímto typem drog pouze o dvě procenta.

Afghánská vláda uvádí, že letos se u nich podařilo snížit rozlohu, na níž se tato plodina pěstuje, o třicet procent. Podle Costy ovšem tento efekt snižuje fakt, že ilegální pěstitelé zlepšují svoji produktivitu a budují lepší zavlažovací kanály.

"Produktivita se pravděpodobně bude zvyšovat, a pro nás je tedy obtížné odhadnout, jak produkce opia poroste," uvedl. "Minulý rok byla příroda na naší straně, o letošku to neplatí," dodal.

Celková prodejní cena ilegálních narkotik prodávaných po světě v roce 2003 je odhadována na 322 miliard dolarů (zhruba 6000 miliard korun), což je více než hrubý domácí produkt v 88 procentech všech zemí na světě. "Tento obchod je osmnáctou největší ekonomikou na světě," uvedl Costa. "S velmi malou populací."

Zatímco většina drog je na vzestupu, zpráva zmiňuje i nadějné náznaky: klesá spotřeba amfetaminu a extáze, a to zejména ve Spojených státech a v jihovýchodní Asii. Amfetaminy jsou nadále na druhé příčce nejpopulárnějších drog - užívá je 26 milionů lidí, 7,9 milionu užívá extázi.

Zpráva také konstatuje, že "nejproblematičtějšími" drogami jsou kokain a opiáty (například heroin), u nichž je největší pravděpodobnost, že narkoman bude nucen vyhledat pomoc expertů.

V Evropě a Asii je 62 procent z těch, kdo vyhledají pomoc v odvykacích centrech, závislých na opiátech, v Jižní Americe je 59 procent pacientů závislých na kokainu. V Africe a Severní Americe je nejčastější "problémovou" drogou kanabis.