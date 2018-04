Dříve narozené může tabák léčit, tvrdí Italové

15:21 , aktualizováno 15:21

Lékaři z milánské univerzity tvrdí, že nikotin může být za určitých okolností užitečný, a to při léčbě Alzeheimerovy choroby. Uvedla to agentura InfoArt. Zmíněnou nemocí trpí většinou lidé staršího věku. Projevuje se zejména ztrátou paměti a poruchami řeči. Přestože kouření je obecně velmi škodlivé, v případě lidí starších 70 let může působit nikotin jako lék nebo alespoň jako prevence.