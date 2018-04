Doteky novorozencům prospívají

Co by měly jíst malé děti

I děti by měly jíst zdravě, zároveň však s ohledem na to, že se stále vyvíjejí. Jak na to, radí Lumír Komárek z pražského Státního zdravotního ústavu. • Vybírat mají rodiče, ne dítě

Dítě samo si nedokáže určit, co bude jíst, rodiče mu stravu musí nabízet tak, aby obsahovala všechny látky potřebné pro vyvíjející se organismus. Má-li si dítě z čeho vybírat, většinou si vybere dobře. • Pro dítě je rozhodující chuť a zrakový vjem

Děti podvědomě cítí, že syrová zelenina a ovoce jsou zdravé, samy od sebe dávají přednost také libovému masu a drůbeži. Proto jim je hojně nabízejte. • Nepřehánějte to se sladkostmi

Sklon pojídat sladkosti je spíše zlozvyk než přirozený výběr dítěte, který často rodiče v dětech pěstují sami tím, že jim bonbony a jiné mlsky dávají za odměnu místo toho, aby jim dali třeba krásné ovoce. • Ať je dětský talíř pestrý

Děti potřebují smíšenou a pestrou stravu nejen kvůli své aktuální potřebě, ale také proto, že si díky ní utvářejí chuťové návyky na celý život. Pokud bude jejich strava jednostranná, hrozí jim chronický nedostatek některých živin, což se může negativně projevit na jejich zdraví. • Nenuťte potomky, aby vše dojídali

Dítě má své individuální potřeby a množství jídla, které je ochotné sníst, není vždy shodné s tradičními českými představami plných stolů a naducaných dětiček. Nenuťme děti do jídla, výsledkem může být nechutenství, nebo naopak sklon k obezitě. • Člověk je všežravec, platí to i pro děti

Dětská strava by měla obsahovat libové maso, velice vhodné je maso králičí a netučná drůbež. Jsou zdrojem plnohodnotných bílkovin, železa, zinku a vitaminů B1 a B2. Maso lze občas nahradit sójovým masem. V jídelníčku by neměly chybět ryby jako zdroj jodu, fluoru, vitaminů A a D a také potřebných esenciálních kyselin. Jsou také lehce stravitelné, což je pro děti důležité. Děti by měly jíst i mléčné výrobky, lepší jsou ty s nižším obsahem tuku. Jsou zdrojem vápníku a také důležitých vitamínů. • Co by děti jíst neměly

Pro děti se nehodí tučná a smažená jídla ani potraviny s vysokým obsahem živočišných tuků. Ztužené tuky mají podobné vlastnosti jako živočišné tuky, navíc jsou obtížně stravitelné. Mezi nevhodné potraviny patří i většina výrobků z řetězců fast foodu, uzeniny, množství soli a přeslazená jídla a nápoje. Rodiče by přitom měli jít dětem příkladem.