Domácí krabičková dieta je o polovinu levnější. Jak ji připravit?

Když zapátráte na internetu, zjistíte, že cena krabičkové diety spadla na většinových 250 korun za den – pokud ji využíváte v pracovní dny, vyjde vás na 5 tisíc korun měsíčně.

Přibrali jste o Vánocích nějaké to kilo navíc? Pokud jste se rozhodli, že chcete začít zdravě žít a zároveň hubnout, můžete to zkusit s MF DNES. Každý den až do 1. února najdete v MF DNES

vloženou kartu s dietními recepty, díky kterým můžete shodit až pět nadbytečných kilogramů. K tomu budete ve všech magazínech MF DNES nacházet články, které vám dodají informace i motivaci ke zdravému jídlu i vhodnému pohybu. V dietním seriálu magazínu Ona Dnes každé pondělí uveřejníme týdenní jídelníček. Více informací o sběratelské edici Zdravá kuchařka II najdete zde.

Připočítat musíte dopravu (asi 100 korun denně za dovoz) nebo si musíte pro krabičky každé ráno zajít do výdejny, což není problém v Praze a v Brně, zájemce od Mělníka to však má trochu z ruky. Ve výsledku vás jídlo na pracovní dny přijde na 7 000 korun.



Máte ho zcela bez práce, ale také bez přemýšlení o tom, co jíte, což je podle dietologů dost podstatné pro úspěšné hubnutí.

Když se domluvíte s kolegy v práci a budete vařit každý jeden den v týdnu, vyjde vás měsíční menu pracovních dní na 2 800 korun + 400 korun za snídaně (20 dní x 20 korun), celkem 3 200 korun. Kromě peněz má společné krabičkování i další zajímavé aspekty, které vyplynuly z redakční zkušenosti:



+ Naučíte se nové recepty, protože stále dokola se opakovat nedají.

+ Za chvíli vám přejdou do paže a do oka hmotnosti i energetické hodnoty.

+ Kombinujete zvláštní chutě.

– Musíte si pořídit vodotěsné krabičky (ve svatém optimismu jsme nakoupily dost velké, porce v nich pak vypadala ještě miniaturněji, šly jsme koupit menší).

– Musíte občas nakupovat a vařit.

– Jednou týdně vlečete do práce obrovskou tašku plnou jídla.

– Bojíte se, zda kolegyním bude chutnat. I když chcete do krabiček vařit spíš levně, neměli byste skončit u těstovin s kečupem či "šunky" v akci. Kvalitní potraviny jsou základ.

Recepty jsou k mání na internetu, energetické hodnoty si můžete najít třeba na stránkách www.stob.cz. Tady také můžete zadávat do interaktivního formuláře (odkaz "sebekoučink") vše, co za den sníte – graficky přehledně se vám zobrazí, kdy jste to přehnali s tuky či sacharidy nebo kdy máte nedostatek bílkovin.



Co do krabiček

Cizrna (33 Kč/0,5 kg) – nepříliš známá luštěnina, která se dá použít jako příloha. Lze ji vařenou rozmixovat, přidat jogurt, okořenit a máte výtečnou pomazánku.



Cottage (12 Kč/150 g) – nedoceněný sýr. Dobrý, výživný, ale netučný. Nasladko, naslano, v teplé i studené úpravě.



Červená řepa (15 Kč/kg) – kdysi jsem ji v obchodě obcházela s tím, že si raději koupím sklenku již naložené, než "se s tím patlat". Jenže červená řepa se dá přidat do salátu či péct v troubě s masem a je z ní dokonalá příloha. Lze z ní uvařit vynikající boršč. Nebo je možné ji najemno nastrouhat, smíchat s mletým hovězím a upéct odlehčenou sekanou.



Fenykl (20 Kč/kg) – zprvu podivně nasládlá bulva. Nakrájený na nudličky s jablkem a celerem, zakápnutý olejem a citronovou šťávou je bezkonkurenční.



Řapíkatý celer (20 Kč/kg) – stejně jako fenyklu se mu musí přijít na chuť. Když se ale při prvním pokusu nedáte, snadno se projíte k závislosti. Navíc zcela netučné. Pozor jen na to, abyste řapíky dobře zbavili cévních svazků na povrchu (jsou tuhé). Pak můžete jíst rovnou, namáčet do tvarohového dipu či pokrájet najemno do salátu.



Šunka (20 Kč/100 g) – nekupujte tu nejlevnější. Jmenuje se sice šunka, ale nemá dostatečný obsah masa, je moc slaná... Kupte nějakou lepší (například schwarzwaldskou) a snězte jí méně. Překvapivě dobrá kombinace jsou proužky šunky a hroznové víno nebo kostky žlutého melounu.



Tvaroh (22 Kč/400 g) – ne že by si někdo myslel, že neznáte tvaroh. Otázkou je, jestli ho používáte jinak než do buchet... Kupodivu, dá se jíst i "jen tak" – bez marmelády či ovoce. Pozor na kombinaci tvaroh a pomeranč – když jídlo nesníte hned, hmota zhořkne.



Vaječný bílek (3 Kč/celé vejce) – skvělý zdroj bílkovin. Žádné tuky, téměř žádné sacharidy, na 100 gramů 11 gramů bílkovin. Lze jej pokrájet do pomazánky, přidat do salátu, případně sníst rovnou, když se vám právě bílkovin nedostává.



Zelí (10 Kč/kg) – normálně je člověk líný nakrouhat si přímo hlávku. Ale salát z čerstvého, jemně nakrouhaného zelí, slunečnicových semínek, kapky oleje a jogurtu je moc dobrý. Cena zanedbatelná.



A nezapomeňte! Součástí krabičkové diety je důsledný pitný režim. Odpusťte si alkohol, zato se často navzájem kontrolujte, že pijete dost vody a čaje.