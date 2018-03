V sedmnácti onemocněla rakovinou, k léčbě ji museli přemluvit rodiče

Potíže začaly nenápadně, nejdříve Míše padaly vlasy a později si objevila bulku pod klíční kostí. Musela podstoupit operaci a lékaři zjistili, že má Hodgkinův lymfom - rakovinu mízních uzlin.



Touto chorobou onemocní převážně mladí lidé a příčiny jsou zatím neznámé. Nemoc v první řadě postihuje lymfatické uzliny, hlavně krční, okolo aorty, v dutině hrudní a v podpaží. Nádorem postižená uzlina je zvětšená, má setřelou strukturu. Po postižení uzlin se může choroba rozšířit i na nelymfatické orgány a kostí dřeň.

Místo prázdnin léčba rakoviny

Pro studentku Míšu byla diagnóza šok. „Vůbec jsem nevěděla, co mám dělat. Bylo to těsně před prázdninami, na které už jsem měla plány. Musela jsem zůstat doma, celé jsem to obrečela,“ vzpomíná.

Její prvotní reakce byla taková, že léčbu odmítala. Až když na ni rodiče naléhali, nakonec souhlasila. „Pochopila jsem, že je lepší se jít léčit a žít, než se neléčit a umřít mladá,“ vypráví Míša.

Paruka i prodloužené vlasy

Hodgkinův lymfom se léčí chemoterapií a ta čekala i Míšu. Už v nemocnici se však dozvěděla o salonu Dlouhovláska, který pomáhá lidem, co ztratili kvůli nemoci vlasy. A už za dva měsíce si šla Míša pro paruku z pravých vlasů, která jí dodala alespoň trochu sebevědomí.

Dnes už je Míša po léčbě a vlasy jí postupně dorůstají. Protože se jí ale stýskalo po dlouhých vlasech, v salonu pro ni připravili překvapení a prodloužili jí účes pravými vlasy. Paruku už tak mohla studentka Míša odložit a užívat si už života dospívající dívky.