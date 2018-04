Dívku s meningokokem zachránil nový lék

Ten byl ve světě zatím vyzkoušen jen v několika případech.

"Pacientku k nám přivezli s meningokokovou sepsí, s nejtěžší formou nemoci, která postihuje všechny orgány v těle a má velmi rychlý průběh," potvrdil primář infekčního oddělení Dětské nemocnice Tomáš Habanec.

Vzhledem k závažnosti onemocnění se lékaři v Brně rozhodli dívce pomocí infuze podat novou formu preparátu proteinu C. V České republice tento lék před nimi ještě nikdo nevyzkoušel.

"Bylo to na hranici experimentu, ale případ byl opravdu závažný. Bez podání tohoto léku by to mohlo dopadnout všelijak," vysvětlil Habanec.

Preparát, jehož použití stálo zhruba milion korun, zaplatila americká společnost, která tento lék vyvinula. Studentka blanenské obchodní akademie je díky němu mimo ohrožení života, stále však zůstává na jednotce intenzivní péče.