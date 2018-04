Nejpodivnější diety celebrit: Lady Gaga pije whisky, Beyoncé limonádu

A zatímco některé hvězdy vehementně prohlašují, že se klidně cpou hamburgery a cvičí, jen když se jim zachce, jiné si k obdivované, super štíhlé postavě pomáhají lehce nekonvenčními prostředky. Některé jejich diety budí rozpaky, někdy i úžas.



Beyoncé – limonádová dieta

Multitalentovaná americká zpěvačka, herečka a módní návrhářka se kromě nádherného hlasu pyšní i výrazně žensky tvarovanou pevnou postavou. Zpěvačka však přiznává, že za jejím vzhledem stojí spousta dřiny a mnoho hodin v posilovně. Pro svou roli ve filmu Dreamgirls se navíc rozhodla shodit pár kilogramů pomocí diety zvané Master Cleanse, která vznikla před více než padesáti lety ve Spojených Státech.

Dieta spočívá v popíjení speciální limonády, která obsahuje javorový sirup, citronovou šťávu a kajenský pepř. Příznivci této očistné kúry přísahají na její zázračné schopnosti zbavit organismus toxinů, celkově omladit a především rychle zhubnout pár kilogramů. Jakékoli jídlo či pití (kromě čisté vody) je v době držení této hladovky zakázáno. Dieta obvykle trvá 10 dní.

Reese Witherspoonová – kojenecká dieta

Pokud vám vrtalo hlavou, že se i po patnácti letech od uvedení filmového trháku Pravá blondýna jeho představitelka vejde do kostýmu z této komedie, prozradíme vám to. Tato kráska z amerického jihu stejně jako její kolegyně Jennifer Anistonová a Gwyneth Paltrowová věří v zázračné účinky kojenecké diety.

Ta v podstatě zahrnuje především kojeneckou přesnídávku, dětské kaše a rozemletá neochucená zeleninová jídla, která se obvykle připravují pro kojence. Tato dieta je mezi celebritami velmi rozšířená a navíc je velmi snadná na přípravu a organizaci. Stačí jen nakoupit ovocné a zeleninové dětské přesnídávky nebo si je umixovat doma a k tomu vypít minimálně 2 litry vody denně. Vše ostatní, včetně konzumace alkoholu, je přirozeně zakázáno.

„V podstatě se dá říct, že při správném poskládání a krátkodobém užívání, kdy si dopoledne dopřejete ovocnou přesnídávku, odpoledne pak jen bílkovino - zeleninovou, tělu zásadně neublížíte. Váha vám nejspíš skutečně klesne,“ domnívá se Monika Bartolomějová, hlavní nutriční specialistka Světa zdraví a dodává, že dětská strava je zdravá, není ani zbytečně slazená, solená a mastná, navíc se vyrábí z kvalitních surovin. Je však určená pro děti a ne pro dospělé. Pro dospělého může obsahovat málo živin, je-li špatně poskládána a pokud vychází opravdu jen z připravených výživ pro děti.

„Takováto strava obsahuje málo bílkovin, tuků a vlákniny. Další problém v této stravě je pak ten, že člověku začne tuhá strava chybět, tato je navíc prakticky nedochucená, a v krátké době se vám bude nejspíše zajídat, což může vést k tomu, že pak budete raději mixované jídlo vynechávat a tím pádem hladovět. Taky se obávám, že i v tomto případě, pokud se po nějaké době vrátíte k normální stravě, bude hrozit jo jo efekt,“ myslí si Bartolomějová.

Gwyneth Paltrowová – eliminační dieta

Slavná americká kráska patří nejen mezi uznávané herečky, ale také ji mnozí považují za odborníka na poli zdravého životního stylu. Prostřednictvím svého vysoce populárního blogu Goop sděluje svým fanouškům tipy a rady pro zdraví a krásu těla. Za svou dokonalou štíhlou postavu a pevné zdraví dle svých slov vděčí eliminační dietě.

Podstatou této diety je vyloučení alergenů, které vám způsobují potravinou alergii nebo intoleranci. Gwyneth to však vzala pěkně od podlahy a ze svého jídelníčku vyřadila pro jistotu veškeré možné alergeny, jako je lepek, mléčné výrobky, vejce, cukr, ryby, alkohol nebo červené maso. Tato tělesná očista by se podle herečky měla držet nejméně 21 dní a údajně by měla vést nejen ke snížení váhy, ale také k celkové očistě organismu a zvýšení energie.

Lady Gaga – opilá dieta

Americká zpěvačka a herečka, která provokuje svými excentrickými modely, často bojuje s výkyvy váhy a takzvaným jojo efektem. Jednou překvapí super štíhlou vysportovanou postavou, za kterou by se nemusely stydět ani modelky, aby se za pár týdnů předvedla v bizarním obleku, ze kterého je více než patrné, že výrazně přibrala.

Když se divy novináři ptali, jakým způsobem si udržuje svou postavu, s ironií sobě vlastní prozradila, že je na „opilecké“ dietě a netají se tím, že velice ráda a často popíjí při práci whisky. Zároveň uvedla, že si svou slabost pro alkohol kompenzuje každodenním cvičením a z kocoviny se neléčí tradičními prostředky jako je dostatek spánku a vody, ale opět právě fyzickou aktivitou a posilováním. A podle odborníků dělá dobře, lehká fyzická zátěž může totiž zmírnit příznaky kocoviny.

Madonna – lunární dieta

Někdy také trefně zvaná „vlkodlačí dieta“ patří mezi oblíbené dietní plány mnoha slavných osobností. Mezi ně se řadí i popová královna Madonna, která věří, že měsíc má na přírodu i člověka tak velký vliv, že ho lze využít i při hubnutí.

Podle zastánců „měsíční diety“ lze touto metodou zhubnout až dva kilogramy za jediný den. Dieta se zahajuje při novoluní a začíná jednodenní hladovkou, kdy můžete pít jen čistou vodu, bylinné čaje nebo čerstvě vylisované zeleninové šťávy. Zpěvačka do svého super zdravého jídelníčku také pravidelně zahrnuje mořské řasy, které jsou velmi bohaté na vlákninu.

„Tato dieta je založená na tom, že se v období novu drží půst. V období růstu měsíce se tělo má dle diety zásobovat vitaminy a ovocem, mají se vynechávat tuky. Následně se pak v období úplňku má ideálně opět držet půst. Myslím si, že tento způsob stravování vede jen ke zbytečnému hladovění a že naopak může způsobit nadměrné ukládání tuku v momentě, kdy člověk s takovouto stravou skončí,“ vyjádřila se k měsíční dietě nutriční specialistka Bartolomějová. Podle ní fáze měsíce na lidský metabolismus sice možná nějaký vliv má, ale mnohem lepší je dodržovat vyvážené a racionální stravování každý den, dbát na to, aby v denním příjmu byly zastoupené sacharidy, bílkoviny, zdravé tuky, vláknina, vitaminy a minerální látky.

„Je důležité, aby tělo mělo pro svoji správnou funkci vyvážený přísun živin každý den, bude pak lépe spalovat a vás nebude mučit pocit hladu. Když pak ještě k tomu přidáte pohyb, hubnutí bude daleko efektivnější,“ radí Bartolomějová.

Christina Aguilera – dieta podle barev

Americká zpěvačka, která se proslavila hitem Gennie in a Bottle, patří stejně jako Lady Gaga mezi slavné osobnosti, které bojují s výraznými váhovými výkyvy. Z ultraštíhlé mladinké pěvecké senzace se postupem času stala baculka, která je dle svého tvrzení se svou postavou nadmíru spokojená. I přesto však neustále zkouší nové, zaručené diety, které by její tělo zázračně vylepšily.

Jedna z těch, které podle ní rozhodně fungují, je dieta podle barev, která umožňuje jíst pouze jídlo jedné barvy za den, a to v tomto pořadí: bílá, červená, zelená, oranžová, fialová, žlutá. Dieta je založena na předpokladu, že stejně zbarvené potraviny obsahují podobné látky. Například oranžově zbarvené potraviny jsou plné karotenu, zelené zase kyseliny listové. Tím pádem by vám neměly uniknout žádné živiny a váš jídelníček bude vyvážený. Nicméně podle výživových specialistů to tak jednoduché rozhodně není.

A kterou z moderních diet považuje výživová specialistka za účinnou?

„Naprosto špatná je každá dieta, které zcela vynechává nějakou potřebnou složku ve stravě. Třeba když se jí jen melouny, nebo naopak jen maso. Jindy z jídelníčku zmizí sacharidy. Nedostatek sacharidů způsobuje, že jsme unavené a máme chutě. Absence bílkovin zase ničí svalovou hmotu, která je důležitá a podobně,“ míní Bartolomějová.

Dále upozorňuje, že jsou to vždy sundaná kila na úkor zdraví. Navíc tyto pokusy provází jo-jo efekt a rozházený metabolismus. Osobně bych se všem druhům diet vyvarovala a to už z jednoho prostého důvodu: každé tělo je totiž unikát, každý máme jiný fyzický výdej, jiné zdravotní problémy, jiný životní styl. Právě všem těmto složkám by měla naše strava odpovídat, není možné jednu skladbu jídelníčku aplikovat na všechny.



„Co někomu pomůže, může jinému uškodit. I když je to klišé, nejúčinnější zkrátka je pravidelně se hýbat, vynechávat bílý cukr, smažená jídla, omezit sůl, moučná jídla a zařadit do stravy kvalitní, chemicky nemodifikované potraviny,“ dodává nutriční specialistka Monika Bartolomějová.