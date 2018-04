Pozor na dietní chyby. Bio ani light potraviny vám v hubnutí nepomůžou

„Při posledním měření bylo v České republice 21 procent dospělé populace obézních, přitom BMI vyšší, než je norma, má 55 procent dospělých,“ říká Petr Sucharda z České obezitologické společnosti.

U dětské populace není situace o nic příznivější. Za 30 let vzrostl počet obézních dětí pětkrát, navíc se musel zavést pojem takzvané monstrózní obezity, kterou dříve nikdo neznal. Do této skupiny dnes patří téměř 34 tisíc dětí.

Za těmito čísly stojí řetězec chyb, na jehož začátku je málo pohybu a na konci obrovské množství zkonzumovaného jídla. A také představy, které tak nějak se štíhlou postavou dohromady nejdou. Například ta o „zdravých“ potravinách. Mezi ně lidé počítají například i bioklobásy či poctivou farmářskou smetanu. A zatímco si z obchodů nosí energetické bomby šetrné k přírodě, zapomínají, že hubnutí vyžaduje trochu jiná pravidla.

„Někdy to vypadá tak, že se děsí každého éčka, které najdou na obale, ale s radostí si dají biobůček. Kravské mléko považují téměř za jed a raději si jdou koupit sušená sójová ́mléka ́, která mohou obsahovat škodlivé transmastné kyseliny. Místo klasického cukru sladí cukrem třtinovým s domněním, že tím prospějí svému zdraví,“ vysvětluje trendy poslední doby Hana Málková ze společnosti STOB.

Touha po kvalitních potravinách je samozřejmě chvályhodná, podpora ekologického zemědělství potřebná, ale nesmíte zapomínat, že poctivá klobása bude mít pravděpodobně ještě více kalorií než ta šizená. Že ne všechny kvalitní výrobky zároveň splňují kritéria dietních výrobků.

„Lidé se často uchylují k různým alternativním výživovým směrům, které znějí atraktivně, a hubnoucí si pak připadají zajímavě, když ty to směry podporují. Přitom některé alternativní směry mohou být z dlouhodobého hlediska dokonce i nebezpečné a může při nich docházet k deficitu některých potřebných živin, problém může být zejména u dětí,“ varuje ještě Málková.

Hon za light cukrem

Cukr bývá často právem označován za bílého zabijáka. O jeho škodlivosti při nadměrném příjmu dnes už nikdo nepochybuje. Jenže chutě jsou chutě a představa, že už si ke kávě nedáme svou oblíbenou pochoutku, bolí. A tak se lidé vrhli na hledání zdravějšího „kolegy“. Jenže mnohdy tato snaha nekončí úplně šťastně. Alternativní sladidla mívají často podobné složení i energetickou hodnotu jako klasický cukr.

Třeba ten hnědý třtinový, který je pro mnohé synonymem zdravého slazení. Jenže faktický rozdíl mezi ním a běžným bílým řepným cukrem je minimální. Obsahuje sice některé přínosné látky, jejich množství je ale zanedbatelné. A kalorická hodnota je téměř stejná. A to už vůbec nemluvíme o takovém typu hnědého cukru, který je jen dobarvován.

Sporné je i používání umělých sladidel. „Mozek po jejich požití díky nízkému energetickému příjmu nezažene pocitově energetickou potřebu a člověk má pak paradoxně větší pocit hladu a sní více, než kdyby sladil sladidlem, které energii obsahuje,“ upozorňuje Marie Skalská z ProFit Institutu.

Podobný efekt může mít i často vychvalovaná stévie. Ani po ní nedojde k pocitu zasycení. Nutričně výhodnější než klasický cukr jsou pak ovocné sirupy, například ten datlový, obsahující hodně minerálů, vlákniny a antioxidantů. Jeho energetická hodnota je ale obrovská, rozhodně s ním tedy neplýtvejte.

Pozor si dejte na rýžový sirup, vzhledem ke složení by byl sice vhodnou alternativou, opakovaně byla ale ve výrobcích s rýžovým sirupem popsána přítomnost arzenu. „Ten je pro člověka toxický, ohroženi jsou hlavně kojenci a děti,“ doplňuje Skalská. Lepší než hledání náhražek je tedy postupné odvykání sladké chuti. Například pokud jste zvyklí sladit kávu nebo čaj několika lžičkami cukru, nesnažte se ze dne na den začít pít kávu úplně bez cukru, ale raději množství cukru snižujte postupně.

Uvidíte, že vám po čase bude stačit půl lžičky místo lžiček tří. Podobně to může fungovat třeba v případě ochucených jogurtů, raději si kupujte ty bílé, které si sami dochutíte. Tím snadno ovlivníte množství cukru, které bude jogurt obsahovat.

Pomohou, ale tuků nezbaví

Dalším hubnoucím evergreenem je i hledání superpotraviny, která sama od sebe spálí tuky. Zatím je to zbytečná ztráta energie, ale důvod k radosti se možná již brzy najde. „Aktuálně se zkoumá výtažek ze sukulentu Hoodia gordonii, původem z jižní Afriky, nebo látky z rostliny Cissus quadrangularis, příbuzné vinné révě. U těchto přípravků nelze vyloučit, že by mohly mít na redukci hmotnosti pozitivní účinek,“ říká Skalská.

Do té doby se budete muset spolehnout na pohyb, vyvážený a pestrý jídelníček. A třeba i pár skvělých pomocníků, kteří za vás sice nezhubnou, ale budete se díky nim rozhodně cítit lépe. V poslední době jsou oblíbená například chia semínka.

„Obsahují hodně vlákniny, která vás zasytí na delší dobu a pomůže i trávení. A to není vše. „Obsahují totiž velmi zdraví prospěšnou omega 3 mastnou kyselinu alfa linolenovou, která příznivě upravuje hladiny krevních tuků. Výsledky studií s chia semínky vesměs potvrzují právě příznivý efekt na hladiny krevních tuků, v některých případech došlo k příznivému ovlivnění hladiny krevních cukrů,“ popisuje Skalská.

Často se doslova s nadšením píše o zelených rostlinách. Ale ani od nich nečekejte velké zázraky, tedy alespoň v souvislosti s úbytkem tukových zásob.

„Příznivý efekt ječmene, chlorely je hlavně v jejich obsahu bílkovin, antioxidantů. Jsou to mladé rostliny, takže obsahují vše nejkvalitnější. Například extrakt z chlorely má potvrzený efekt jako doplněk k léčbě deprese, ale opět platí, že samotné braní chlorely či ječmene za nás nezhubne,“ dodává Skalská.

Dětské neznamená zdravé

Ve stravě dětí se zase nedaří odbourat mýtus, který do hlav rodičů propašovali šikovní výrobci. Tedy že označením dětské je míněno cosi zdravé. Jenže ono to bývá přesně obráceně.

„Dětská neznamená výživovou hodnotu, ale že je výrobek například přervaný solí a cukrem, které děti preferují: výrobek není mdlý ani chuťově rafinovaný. Výrobky z reklam plné mléka, ovoce a dětství jsou pro dospělého konzumenta prakticky nepoživatelné, navíc mléko, ovoce, čokoládu a ani dětství neviděly ani z dálky,“ upozorňuje dětský obezitolog Zlatko Marinov.

Pečlivě si proto prostudujte složení výrobku a neutrácejte zbytečně za „to nejlepší pro vaše dítě“. Takové jídlo bývá často na nutričně horší úrovni než srovnatelný výrobek pro dospělé. Pozor si dejte také na to, co děti pijí. V sladkých limonádách je tolik energie, že to hravě pokryje denní dávku.

Velkým problémem jsou i nepřiměřeně velké porce, nejen u dětí, ale i dospělých, zapomínání na svačinky a zejména nedostatek pohybu.