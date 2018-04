Dieta začíná v kuchyni

* Z masa, kuřete a slepice pečlivě odstraníme před přípravou všechen tuk.

* Kuře jíme bez kůže, protože obsahuje hodně tuku. Šťávy na masa většinou připravujeme nezahuštěné, občas jen málo zahuštěné.

* Často děláme i hlavní chody bezmasé - ze zeleniny, luštěnin, hub nebo brambor.

* Masa připravujeme vařená, pečená, dušená, grilovaná, v alobalu.

* Spotřebu tuku při přípravě pokrmů snížíme, použijime-li teflonovou pánev, nebo jídlo grilujeme.

* Dušenou zeleninu nezahušťujeme vůbec, nebo jen málo.

* Vážit je nutno především všechny základní potraviny i potraviny s vysokou energetickou hodnotou: : maso, uzeniny, sýry, přílohy...

* Pro zahuštění některých pokrmů můžeme použít mouku opraženou nasucho: mouku za stálého míchání opražíme bez tuku do světležluta, necháme vychladnout, pak rozmícháme s tekutinou, vlijeme do pokrmu a povaříme. Na kratší dobu ji můžeme opražit do zásoby.

* Vepřovou kýtu můžeme nahradit vepřovou plecí, pečlivě zbavenou veškerého tuku.

* Při přípravě dortu se šlehačkou nebo máslovou náplní část smetany nebo másla nahraďte tuhým sněhem z bílků.