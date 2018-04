Dieta bývá často startem k obezitě

"Nejsem rodič, který si dítěte nevšímá. To, že zhubla o několik kilogramů, jsem přičítala tomu, že rychle roste, že má mnoho pohybu, protože se v té době věnovala tanci," říká matka, která netušila, že i tak malé dítě může přemýšlet nad svou váhou.

Mnohé děti nevědí, jak může být snažení o štíhlou linii nebezpečné. Mnohdy to však nevědí ani dospělí.

Děti: alergie skončila podvýživou

Když chtějí děti hubnout, nejedí. Různé redukční diety, oblíbené mezi laiky a neoblíbené mezi lékaři, na vlastní pěst obvykle nedrží, alespoň lékaři nemají takové informace. Snad s výjimkou jediné: i mezi dětmi dnes přibývá vegetariánů, a dokonce i vegánů, kteří z jídelníčku vyřazují vše živočišné, tedy i mléko, takže dětem pak mohou chybět nenasycené kyseliny, vitaminy, bílkoviny. "Při studii v nemocnicích vyšlo najevo, že téměř polovina vaří na přání dětí, respektive jejich rodičů, vegetariánskou stravu," říká Petr Tláskal z 1. dětské kliniky pražské nemocnice v Motole.



Vegetariánských porcí bylo do půl procenta. "Není to mnoho, ale tento jev existuje," říká lékař. Alternativní strava však podle něj není pro dětský věk vhodná, může nepříznivě ovlivnit růst a vývoj. Určitým kompromisem může být lakto-ovovegetariánství, je-li jídelníček kvalitně sestaven. "Čím je dítě mladší, tím jsou experimenty rizikovější, do tří let věku se například maximálně vyvíjí mozek, a chybí-li některé látky ve výživě, může to nepříznivě ovlivnit i další život," tvrdí lékař.

K závažným problémům ve výživě někdy může člověka dovést i alergie na různé potraviny. Tláskal popsal případ sedmiletého chlapce s těžkým ekzémem, jemuž rodiče i různí lékaři postupně vyřazovali z jídelníčku jednu potravinu za druhou. "Přijel do nemocnice s otoky a tekutinou v břiše. Trpěl chorobou, kterou mají lidé v rozvojových zemích - jmenuje se kwashiorkor a poznáte ji podle typicky vyfouklého bříška hladových, podvyživených dětí," řekl Tláskal.

Dospělí: Zhubněme. Ale jak?

Ne že bychom neměli proč hubnout. Ačkoli Češi své stravovací zvyklosti změnili k lepšímu, stále patří k národům, kde větší část obyvatelstva trpí nadváhou. Na druhé straně - hubnout rozhodně nemusí každý, kdo si to zrovna myslí. "Pro toho, kdo má dva tři kilogramy nadváhy, se naopak nerozumná dieta může stát vstupenkou do světa obézních," varuje lékařka Václava Kunová z Fóra zdravé výživy.

"Přísná omezení člověk obvykle dodrží jen chvíli. Pak selže a přibere ještě více." Nerozumná dieta kromě toho může být cestou i ke zdravotním potížím, jako jsou třeba žaludeční vředy nebo cukrovka. Nerozumnou dietou se rozumí, když člověk podlehne nějakému doporučení, vsadí na to, že postačí řídit se napsaným receptem, a čeká, až zázrak přijde sám. Všelijaké diety z reklam a od známých mají přinejmenším dvě úskalí: ne každému zaberou a při laické aplikaci mohou být riskantní.

"Například bodová dieta. Zakazuje jíst přílohy, ale už ne třeba kvantum bifteků. To je nejrychlejší cesta ke kornatění tepen a nádorovým chorobám," řekla Kunová. "Nebo hladovka. Relativně dobře se dodržuje, protože člověk brzy ztrácí pocit hladu. Ubývá při ní však vedle tukové tkáně i tkáň svalová. Když pak člověk začne zase jíst, svaly se mu nevrátí, nahradí je jenom tuk."

Co to znamená, hubnout zdravě

Skutečně zdravá dieta obnáší podle Kunové celkovou změnu stravovacího režimu. Potrava by měla obsahovat nízkotučné bílkoviny, celozrnné pečivo, zeleninu, dostatek neslazených tekutin. Mnohdy pomůže i počítat si energetickou hodnotu stravy. A jak připomínají další lékaři: veledůležitý je pohyb. Mimo jiné i proto, že se při něm uvolňují endorfiny, které navozují dobrou náladu. Nervózní hladovějící člověk to potřebuje jako sůl.

Jenže kdyby "komerční" diety nikdy nefungovaly, těžko by měly mezi lidmi takový úspěch. Ostatně i přední expert na výživu Štěpán Svačina z 3. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze popsal nedávno ve Zdravotnických novinách případ muže, který vyzkoušel kdeco včetně chirurgické bandáže žaludku. Šedesát kilo ovšem shodil až při dietě a la dělená strava.

"Lidský metabolismus je individuální," vysvětluje si to Kunová. "Někteří lidé mohou i po zdánlivě nesmyslné dietě zhubnout," připouští, "otázkou ale zůstává, jak dlouho si hmotnost udrží." Ostatně, jak připustil Štěpán Svačina, onen muž za pár měsíců během rodinných a pracovních problémů psychicky selhal - a měl svá kila zpátky.

Vážně jste tlustí? Změřte si pas

ŽENY: 80 cm - mírné riziko 88 cm - vyšší riziko

MUŽI: 94 cm - mírné riziko 102 cm - vyšší riziko

Z dobrých rad pro účinné hubnutí: Omezte všechny potraviny, a ne jen něco V jídelníčku by měly být sacharidy (60 %), bílkoviny (15 %) a tuky (25 - 30 %), dále potřebujete vitaminy, minerály a stopové prvky. Jezte pětkrát denně, večer už jen lehká jídla. Hýbejte se.