Devět zdravotnických objevů loňského roku

1. Obezita: ovlivňování apetitu pomocí leptinu

Nejskloňovanějším slovem v oblasti obezity se v tomto roce stal leptin. Souvislost mezi tímto hormonem a hubnutím byla poprvé objevena už v roce 1994. Tehdy vědci zjistili, že leptin pomáhá i překrmovaným laboratorním krysám zachovat normální váhu. Od té doby odborníci přemýšlejí, jak by šlo podobného účinku dosáhnout i u lidí. Lidský organismus totiž reaguje mnohem složitěji, a pokud člověk omezí příjem jídla, tělo má větší tendenci ukládat si kalorie, aby si udrželo současnou váhu.

Odborníci z Columbia University Medical Centrer v New Yorku však hledání látky, která by lidem pomáhala hubnout, nevzdali. Letos zjistili, že v mozku existují speciální oblasti, které souvisejí s hubnutím a udržením tělesné hmotnosti. Leptin tyto oblasti aktivuje a tým, který vede Michael Rosebaum, nyní zkoumá možnosti, jak by bylo možné využít leptinu v boji proti obezitě.

2. Neplodnost: zmrazená embrya

Zmrazená embrya dovolují párům, aby podstoupily několik cyklů umělého oplodnění s vajíčky ze stejné "sady". Stejně tak lze pomocí zmrazených embryí odložit oplodnění na příhodnější dobu, například až na období, kdy matka skončí chemoterapii a podobně. Skvělá zpráva je, že nová dánská studie dokončená v minulém roce zjistila, že děti narozené ze zmrazených embryí netrpí nižší porodní váhou, vrozenými vadami a vůbec zdravotními problémy více než "normální" děti. Dosud se předpokládalo, že zmrazení spermií má negativní vliv na porodní váhu dětí, ale výsledky studie nic takového nepotvrzují.

3. Rakovina tlustého střeva: nová léčba

Když onkologové zjistili, že s různými typy rakoviny prsu se pojí různé geny (BRCA1, BRCA2, HER2), brzy poté byla vyvinuta cílená terapie, která zachránila spoustu životů. Teď je tady podobně pozitivní zpráva i pro lidi trpící rakovinou tlustého střeva. Průlomovým je totiž objev zmutovaného KRAS genu. "Na jeho základě se bude moci unifikovaná léčba rakoviny tlustého střeva nahradit mnohem individuálnějším přístupem," říká Eric Vam Cutsem, belgický onkolog, který se na výzkumu podílel spolu s kolegy z American Society of Clinical Oncology.

4. Krevní oběh: chytrá čokoláda

Je známé, že tmavá čokoláda s vysokým obsahem kakaa má až třikrát více antioxidantů než zelený čaj a dvakrát více antioxidantů než červené víno. A dřívější studie také prokázaly, že polyfenoly obsažené v tmavé čokoládě ovlivňují hladinu serotoninu v mozku, a tak i vaši náladu. Ale vloni získala tmavá čokoláda ještě větší oblibu v lékařských kruzích. Několik výzkumů totiž dokázalo, že u pacientů s transplantovaným srdcem významně kleslo riziko ucpaných arterií poté, co pravidelně konzumovali čtyřicet gramů tmavé čokolády. Další výzkum provedený na Univesity of Illinois zjistil, že konzumace dvaceti gramů tmavé čokolády po dobu dvou měsíců snižuje krevní tlak i hladinu cholesterolu.

5. Spánek: Ženy versus muži

Po několika letech zkoumání pacientů a pacientek s poruchami spánku objevili vloni odborníci z Duke University Medical Center souvislost mezi spánkovou deprivací a rizikem srdečního záchvatu. Zjistili, že problémy se spánkem mají mnohem větší dopad na ženské srdce než na kardiovaskulární systém mužů. Ženy jsou totiž podle nich náchylnější k dlouhodobé infekci krevního systému, jehož výsledkem je vzrůstající riziko srdečních onemocnění i diabetu. "Riziko se zvyšuje už u žen, kterým trvá půl hodiny a víc, než se jim podaří usnout," říká vedoucí výzkumu Edward Suarez.

6. Rakovina prsu: nová léčba

U většiny pacientů s rakovinou prsu, kteří podstupují ozařování, trvá léčba přibližně šest týdnů. Výsledky nové studie však dávají nemocným naději na novou léčbu, která trvá jen jeden den a je známá pod názvem IOERT (intraoperative electron beam radiation therapy). Závěry svého osmiletého výzkumu zveřejnil Umberto Veronesi z European Institute of Oncology na konferenci Interaoperative Radiation Therapy. Závěry výzkumu ukazují, že výsledky dosažené za pomoci metody IOERT jsou zcela srovnatelné s šestitýdenním ozařováním.

7. Lepší sex: přípravek pro ženy

Údajně jde o objev srovnatelný s viagrou. Na počátku roku představili vědci lék LibiGel, gel na bázi testosteronu pro ženy se sexuální dysfunkcí. Ačkoli přípravné fáze výzkumu probíhaly už několik let předtím, teprve vloni proběhly testy účinnosti a LibiGel uspěl. Jeho autoři udávají, že dokáže zvýšit libido a schopnost sexuálního uspokojení žen o 238 procent.

8. Poruchy příjmu potravy: neschopnost učení

Lékaři dlouho nerozuměli tomu, proč je pro pacienty s poruchami příjmu potravy (PPP) tak těžké naučit se zdravému stravování. Vědci z University of Pittsburgh School of Medicine použili magnetickou rezonanci a zjistili, že některé oblasti mozku u pacientů s PPP jsou poškozené. V důsledku toho mají pacienti potíže s rozlišováním mezi potěšením a odměnou, nejsou proto schopni přeučit se své patologické jídelní návyky. Lékaři doufají, že jim tato nová znalost pomůže v léčbě milionů lidí, kteří PPP trpí.

9. Gynekologie: nová léčba endometriózy

Endometrióza byla v loňském roce přidána na seznam chirurgických zákroků, které dokážou provést místo lékařů roboti. Používá se k tomu technologie, která se na scéně objevila poprvé v devadesátých letech a používala se především k operacím prostaty. Noví roboti významně snižují čas potřebný k operaci i následné rekonvalescenci. Operace trvá od jedné do dvou hodin a pacientky jsou obvykle propuštěny do domácího léčení následující den. Klasická operace oproti tomu trvá čtyři až pět hodin a rekonvalescence potom týden.