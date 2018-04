Dětská obrna už je jen ve čtyřech zemích, uvedla WHO

V těchto státech se za posledních 12 měsíců obrnou nikdo nenakazil.

Ve čtyřech uvedených zemích je nemoc klasifikována jako endemická. To znamená, že má velmi slabou působnost, nicméně je v populaci trvale přítomná.

"Dětská obrna byla v naší zemi endemická po celou zaznamenávanou historii," prohlásil egyptský ministr zdravotnictví Hátim Mustafá Gabali. "Nejlepší nástroje naší doby konečně porazily nepřítele, který byl s námi od faraónských dob," dodal.

Světové zdravotnické organizaci (WHO) se tedy nepodařilo naplnit dlouhodobý cíl - do konce roku 2005 chtěla vymýtit dětskou obrnu po celém světě. - více zde

Jedním z důvodů byl i odpor islámských duchovních v severní Nigérii, kteří bojkotovali očkovací kampaň v roce 2003. Tvrdili, že vakcína proti dětské obrně je částí Američany vedeného spiknutí, které má za cíl nakazit nigerijské muslimy nemocí AIDS, nebo je učinit neplodnými.

Tento bojkot podle expertů způsobil šíření nemoci napříč Afrikou, na Blízký Východ a až do Indonésie.

WHO nicméně uvedla, že nemoc by mohla být v Nigérii vymýcena ještě v prvních šesti měsících tohoto roku. Celkově by mohla vymizet nejpozději do dvou let.

Když WHO v roce 1988 zahájila kampaň proti dětské obrně, objevovalo se na světě každý rok přes 350 tisíc případů. Nemoc se šíří mezi lidmi, zejména dětmi do pěti let, kteří nejsou očkovaní a kteří přišli do kontaktu s výkaly nakažených.

Virus napadá centrální nervovou soustavu a způsobuje paralýzu těla, svalovou atrofii a v některých případech smrt.