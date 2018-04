Ono z toho vyroste: představujeme největší mýty o dětské obezitě

Dokud má buclaté tvářičky a faldíky batole, všichni známí tvrdí, že je to roztomilé. U malého školáka se zase utěšujete tím, že z toho vyroste a když najednou zjistíte, že máte obézního teenagera, náprava je mnohem svízelnější.

Dětská obezita je přitom velmi závažným problémem s ještě závažnějšími důsledky. Podle údajů Světové zdravotnické organizace počet obézních dětí neustále vzrůstá. V roce 2010 se počet obézních dětí mladších pěti let odhadoval na více než 42 milionů.

Výzkum publikovaný v roce 2010 v The New England Journal of Medicine zase upozorňuje na tragické důsledky, které může dětská obezita mít. Podle něj obézní děti v dospělosti mnohem častěji trpí diabetem, kardiovaskulárními obtížemi i rakovinou. Je u nich dvojnásobné riziko, že zemřou před pětapadesátým rokem právě v důsledku některého z těchto zdravotních problémů.

Přitom rodiče obézních dětí nebo dětí s nadváhou závažnost situace mnohdy stále podceňují.

Mýtus: Obezita je geneticky daná

Vymlouváte se na to, že váš potomek je oplácaný proto, že vaše rodina má "obézní geny" a dítě je po vás zdědilo? Buďte si jisti, že si to pouze nalháváte, protože dětská obezita nesouvisí s dědičností, ale se stravovacími návyky.

Dokázal to mimo jiné i výzkum provedený vloni na University of Michigan Cardiovascular Center, publikovaný v magazínu American Heart Journal. Při něm bylo vyšetřeno víc než tisíc školáků a byly zkoumány jejich stravovací návyky, životní styl, pohybový režim ve vztahu k jejich tělesné hmotnosti.

Ukázalo se, že obézní děti konzumují jídla s vyšší kalorickou hodnotou, dostávají větší porce než jejich neobézní vrstevníci a minimálně dvě hodiny denně tráví sledováním televize nebo hraním videoher. Jen naprostá menšina obézních dětí pravidelně sportovala, měla přiměřeně intenzivní pohyb, nebo byla členem nějakého sportovního týmu.

Víc než třetina obézních dětí denně pila colové nápoje a víc než polovina jedla pouze jednu nebo žádnou porci ovoce a zeleniny denně.

Autoři výzkumu tvrdí, že geneticky podmíněná obezita u dětí se vyskytuje v zanedbatelném procentu případů a u naprosté většiny dětí je potřeba upravit stravovací návyky a zvýšit pohybovou aktivitu.

O genetickém základu obezity by se podle nich mohlo mluvit pouze v případě, kdyby stravovací návyky a pohybový režim obézních a neobézních dětí byl stejný a přesto by nadváha zůstávala.

Mýtus: Bez diety obézní dítě nezhubne

Došli jste k závěru, že vaše dítě by mělo skutečně zhubnout a naordinovali jste mu přísnou redukční dietu? Potom byste měli vědět, že tím ohrožujete jeho zdraví.

Dětský organismus se neustále vyvíjí a potřebuje dostatečné množství živin. Redukční dieta je pro děti nevhodná a v žádném případě byste ji neměli aplikovat bez konzultace s lékařem. Místo redukční diety vsaďte raději na úpravu jídelníčku. Omezte živočišné tuky, cukry a zvyšte podíl rostlinné stravy v dětském jídelníčku.

Výzkum, jehož závěry byly v roce 2011 prezentovány v magazínu Nutrition Journal, dokázal, že jídelníček s větším podílem potravin rostlinného původu, představuje vynikající prevenci dětské obezity. Zúčastnily se ho téměř dva tisíce dětí a dospívajících, kteří byli rozděleni podle typu stravování.

Ty děti, jejichž jídelníček obsahoval velký podíl rostlinné stravy, měly s váhou nejmenší problémy. Snažte se proto nahradit část potravin živočišného původu ovocem, zeleninou a cereáliemi. Vaše dítě tak bude hubnout, aniž by bylo ohroženo jeho zdraví.

Mýtus: Tlusté dítě z toho vyroste

Možná se při pohledu na naducané tvářičky svého dítěte utěšujete tím, že z toho vyroste a podstrčíte mu další kousek čokolády. Jenže tak to bohužel není. Naopak. Děti, které trpí nadváhou už v časném věku nebo v průběhu dospívání, mají mnohem větší pravděpodobnost, že se budou s obezitou potýkat i v dospělém věku.

Například studie, jejíž závěry byly zveřejněny v roce 2002 v magazínu The American Journal of Clinical Nutrition, zkoumala souvislost mezi obezitou v dětství a dospívání a problematickou váhou v dospělosti. Vědci při ní zjistili, že u dětí nebo adolescentů, kteří trpěli nadváhou, bylo vysoké riziko, že budou mít v pětatřiceti letech také nadváhu, nebo budou přímo obézní. Podle autorů výzkumu navíc toto riziko v průběhu času stále roste.

Mýtus: Děti musí hodně jíst, jsou ve vývinu

Je samozřejmě pravda, že se dětský organismus vyvíjí a roste, nicméně spíše než na obří porce byste se měli soustředit na složení jídla, které mu podáváte. Právě velikost porcí může být totiž stěžejním problematickým faktorem, který k obezitě vašeho dítěte přispívá.

Podle studie, kterou provedli v Yale University a citoval ji Psychological Bulletin, se za posledních třicet let významně zvýšilo množství jídla, které děti snědí, protože se neustále zvětšuje velikost porcí.

Autoři výzkumu tvrdí, že i dětské porce v restauracích jsou často dvojnásobně velké, než děti ve skutečnosti potřebují. Přitom porce batolete by měla být zhruba čtvrtinová než porce dospělého. Předškolákovi stačí třetina dospělé porce a dospělou porci potřebují až dospívající.