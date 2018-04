Udělejte si doma cirkus. Akrobacie pobaví děti i celé rodiny

Akrobacie rozhodně nepatří jenom do cirkusu. Naopak některé její metody mohou dětem již od těch nejmenších pomoci s motorikou, ale i se sebevědomím, uvědoměním si svých kladů i záporů a v neposlední řadě vede ke spolupráci mezi akrobaty. Ať již to jsou kamarádi, sourozenci nebo rovnou celá rodina.



„Začít s akrobacií je možné již v batolecím věku. V takto brzkém věku jde o různé převalování, válení se např. po míčcích apod,“ vysvětluje Pavla Rožníčková z pražského centra pro nový cirkus Cirqueon. Tam se v současnosti vyučují kurzy pro předškolní děti.



„Věkové skupině od tří let jsme se začali věnovat po stáži v belgickém Cirkus in Beweging, volnočasovém cirkusovém centru v Löwenu, které vede Rika Taeymans, autorka knihy Matějova akrobacie a metodiky cirkomotorika,“ popisuje akrobatka Rožníčková, která napsala předmluvu k českému vydání knihy Matějova akrobacie.

V Belgii viděla, jak se dá zaměřit na family cirkus, tedy cvičení dětí s dospělými, které využívá akrobatické prvky. „U nás v Cirqueonu máme family cirkus zatím jen v podobě víkendových workshopů, ale cirkusové jesle pro děti od tří do pěti let vedeme jako pravidelné kurzy. Ty jsou bez dospělých, ale z principů cirkomotoriky vycházíme,“ dodává Rožníčková.

Kniha Matějova akrobacie se těší celosvětové popularitě, na svých stránkách seznamuje rodiče se základy akrobacie s dětmi a nabízí jim řadu cviků, do kterých se můžou v nejrůznějších obměnách pustit i doma. Kniha popisuje akrobatické principy, pravidla a samozřejmě i základy bezpečnosti. Jak již bylo řečeno, akrobacie není jen o protažení těla, ale vzdělává děti i po dalších stránkách.

Cirkomotorika

„Metoda cirkomotoriky je propojení vývojového pohybu a akrobacie, a klade důraz na dvakrát tři principy. U práce se svým tělem je to zabalení, zpevnění, uvolnění, a co se týče vztahu s akrobatickým partnerem, je to spolupráce, vztahy „proti“, které učí děti zdravému sebevědomí, a vztahy „pro“, tedy starat se o někoho. Děti se potřebují cítit ve svém těla jako doma a potřebují navazovat vztahy, to je cílem cvičení, nikoliv jen pouhé zvládnutí jednotlivých prvků,“ líčí Pavla Rožníčková.



A vzápětí vyvrací obavy o nebezpečnosti akrobacie pro děti. Podle ní je to dokonce naopak - protože se děti naučí lépe ovládat své tělo a reagovat, když třeba nečekaně padají, zvládají pak nebezpečné situace celkově lépe.



„Máme zpětnou vazbu od rodičů našich malých kurzistů, že se děti pak mnohem bezpečněji chovají například na hřišti, ví, co zvládnou, jejich tělo je silnější, mrštnější, a když už dojde k pádu, ví, jak se sbalit, aby se jim nic nestalo,“ uklidňuje rodiče Rožníčková. Dětské kurzy vedou v Cirqueonu již pět let, takže mají opravdu bohaté zkušenosti.



Nadšení dětí zaručeno

Cvičení se synem podle knihy i pod dohledem profesionální akrobatky si vyzkoušela i autorka těchto řádků. Tříletý syn byl nadšený, i když se zpočátku cítil v některých pozicích trochu nejistý. S každým úspěchem a pochvalou se ale dmul pýchou a od té doby skoro každý den prosí, abych si s ním já nebo tatínek zahrála na cirkus. Kromě legrace a příjemně stráveného času je společné akrobatění i skvělým způsobem, jak se protáhnou a posílí i rodiče, kteří si čas na cvičení občas hledají velmi těžko.

Spoustu cviků navíc možná už s dítětem děláte přirozeně - např. tzv. hasiče, kdy si rodič dítě vyšvihne na rameno, nebo nejrůznější salta (např. že dítě držíte za ruce obličejem k sobě, dítě nohama leze po vašem těle vzhůru a nakonec ho z stálého držení rukou přetočíte zády k sobě). Když si doma s dítětem nacvičíte malou sestavu kotrmelců, salt a pyramid (namísto žíněnek vám poslouží třeba matrace nebo polštáře), kterou pak předvedete příbuzným, zajistíte si tak spoustu příjemně společně strávených chvil.

