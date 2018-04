Vyzkoušely jsme detox organismu, nejvíc nám chyběla káva

Existují různé metody. Od výplachu střev po prolévání slanou vodou. Nic takového nám třem redaktorkám OnaDnes.cz ale výživová poradkyně Lenka Kaprhálová, kterou jsme požádaly o spolupráci, pro odlehčení organismu nedoporučila.

"Jde o extrémní přístup, kde je podstata spíš v duchovní oblasti, která se promítá do očisty těla. Osobně vnímám detox spíš jako ulehčení trávicímu systému. Lidský organismus má totiž dostatek schopností, jak se cizorodých a odpadních látek zbavovat průběžně, jen mu musíme dát prostor, aby mohl své mechanismy uplatnit," řekla iDNES.cz Kaprhálová.

Doporučení k detoxikaci: - dodržování předepsaného jídelníčku

- vynechání stimulantů (káva, černý čaj) - denně vypít 0,5 litru čaje z ostropestřce mariánského. - pít cca 2 litry čisté vody, nebo lehce ochucené citronem - v noci spát s otevřeným oknem, čerstvý vzduch totiž prospívá játrům - každý den nachodit minimálně 2 kilometry

Podle ní je potřeba pomoci především játrům a pak tenkému a tlustému střevu, lymfatickému systému a nakonec i slinivce, která má čím dál tím víc práce s běžnou stravou, kterou jsme zvyklí konzumovat. "Detox má sloužit k tomu, aby se náš organismus očistil od škodlivin, toxinů a látek, které v něm nemají co dělat," poznamenala.

Bez kávy, ale s bolestí hlavy

Výživová poradkyně nám vypracovala speciální týdenní jídelníček. Na každý den snídani, oběd, svačinu a večeři. Všechny tři se snažíme stravovat zdravě, takže v nás nevyvolávaly odpor ani pokrmy z cizrny nebo z vloček. Ani nás nepřekvapilo, že na seznamu chybí zákusky nebo čokoláda, kterou si občas dopřejeme. Jak se ale velmi brzy ukázalo, největším problémem se stala obyčejná káva.

V období detoxu by měl jídelníček podle výživové poradkyně obsahovat minimum látek, které více zatěžují největší čistící továrnu v těle - játra. Což mimo jiné znamená: "Pokud možno žádnou kávu," řekla nám Kaprhálová. Ukázalo se, že jsme na kofeinu opravdu závislé.

Redaktorka Pavla se nejhůř cítila už první den večer. Bylo jí na zvracení a kopa zelí k obědu také vykonala své. Cítila se unavená, v osm večer na dvě hodiny usnula. Až potom byla schopná vařit na druhý den - na každý den totiž připravovala jídlo vždy jedna z nás.

"Daleko horší byla ale tři dny trvající bolest hlavy, kterou jsem připisovala abstinenčním příznakům z nedostatku kofeinu. Do práce jsem se ploužila čím dál pomaleji a neplánovala si raději žádné povinnosti, dokonce ani evidentně už neodkladného kadeřníka. Nevěděla jsem, zda se stav nebude zhoršovat. Vtíravá chuť na kafe ve středu přešla a ve čtvrtek odpoledne sama od sebe pominula i bolest hlavy," popsala svůj stav Pavla, která ale i po detoxu spotřebu kávy výrazně omezila.

Také redaktorku Petru bolela tři dny hlava. "Cítila jsem se strašně unavená a špatně jsem se soustředila. Chyběl mi cukr i kafe, které normálně piju dvakrát denně. Ve čtvrtek nám ho nakonec výživová poradkyně dovolila, abychom vyzkoušely, jestli je ta bolest způsobená závislostí na kofeinu. U mě byla, po prvním šálku se mi hned ulevilo," svěřila se Petra.

Redaktorka Marie si bez kávy připadala jako postava z "feťácké" komedie Trainspotting. "Po čtyřech dnech bez kofeinu jsem měla hlavu jako střep, byla jsem nervózní, nesoustředěná, překvapivě i nevyspalá, bolely mě nohy. Když nám dietoložka jednu kávu dovolila, byla jsem v sedmém nebi. Stačilo jedno americano a bylo mi mnohem lépe. Úplně bez jedů bych asi žít nezvládla," sdělila po konci detoxu.

Nesoustředěnost, bolest hlavy, ale i kloubů a svalů asi jako při chřipce, pocit únavy - to všechno opravdu může s detoxem podle Kaprhálové souviset. Kromě kávy je to způsobeno i nedostatkem cukru.

Rýžová kaše s ořechy byla naší sobotní snídaní. Jeden z obědů - rýžový salát se zeleninou. Sladká svačina - šlehaný dezert s jablky a skořicí.

Jídlo nás mile překvapilo

Detox jsou především čerstvé potraviny, minimum přídatných látek a žádný alkohol (ten nám nechyběl).

"Prakticky všechna jídla chutnala výborně, některá dokonce skvěle. Už po dvou dnech a pak celý týden byla moje moč prakticky průzračná, což způsobilo, že jsem účinku detoxu opravdu začala vážně věřit," konstatovala Pavla, která navíc o něco zhubla.

"Skvělá byla třeba snídaně z vloček se smetanou, čerstvým ovocem a ořechy, chutnala mi cizrna, kterou jsem jedla poprvé v životě, a úžasný byl čočkový salát s červenou řepou nebo rajčatový krém s parmezánem," dodala.

O půl kilogramu přišla po týdnu detoxu taky Petra. Většina jídel jí chutnala, i když to někdy byly zvláštní kombinace. "Některá jídla z detoxikačního jídelníčku ráda uvařím i během roku. Moc mi chutnal třeba čočkový salát s řepou," prozradila Petra.

Pro Marii byl detox z hlediska stravování jednoznačně změna k lepšímu: "Na kvalitní a nutričně hodnotné suroviny si potrpím i normálně, ale často jím v restauracích, kde kuchařům pod ruce nevidím. Tady jsem aspoň přesně věděla, co jím. A většinou mi to chutnalo, líbilo se mi, že je v jídelníčku hodně zeleniny a čerstvých bylinek, skvělá byla pražma, rýžová kaše i domácí müsli."

Nezapomínejte na pohyb

Podle výživové poradkyně Lenky Kaprhálové je kromě správného jídelníčku zapotřebí taky pít dostatečné množství vody a hýbat se. Tekutiny pomáhají lymfatickému systému.

"Zároveň je potřeba lymfatický systém rozhýbat - samotným pitím většího množství vody zatížíme srdce i ledviny, bohatě postačí dva a půl litru během celého dne. Lehké zatížení dolních končetin popožene díky svalům působícím jako pumpa lymfatický systém, vysvětlila Kaprhálová. Ideální je podle ní chůze.

Doplňkový detox Detoxikujte organismus pomocí zázračných acai berry nebo zkuste extrakt ze zelené kávy, tyto potravinové doplňky pořídíte se slevou na Raketa.cz.

Při detoxikační kúře je možné pít i speciální čistící čaje, my měly doporučený půllitr čaje z ostropestřce mariánského denně. Slinivce hodně pomůže snížení porcí a konzumace co nejjednodušších jídel, jde tedy vlastně o dělenou stravu. Kaprhálová není příznivkyní žádných extrémů, například když se někdo během očisty živí výhradně zeleninovými šťávami.

"Jsou-li zeleninové šťávy jediným řešením, jak dostat cenné látky do organismu třeba vážně nemocného člověka, pak jsou pro něj výborným zdrojem vitaminů a minerálů. Jestliže jsem zdravý, je pro mě výhodnější konzumovat zeleninu v pevném stavu, právě kvůli vlákninám obsaženým v plodech," doporučila poradkyně.

Stačí dva dny za měsíc

Odlehčený den je možné zařadit průběžně jednou, dvakrát do měsíce. "Tím si pomůžeme víc než jednorázovou ´hurá akcí´," tvrdí Kaprhálová.

Vhodné jsou podle ní i dlouhé, svižné procházky. "Dochází při nich k výraznému okysličení, a to je přímo balzám pro naše játra. Jsou totiž na kyslíku závislá. A díky jeho vyššímu přísunu mohou zvýšit svoji produktivitu a lépe se zregenerují," vysvětlila.

Ukázka jednoho dne našeho detoxu Snídaně: žitný chléb s tvarohem a plátky jablka

Oběd: bramborová kaše s cibulí a dušené zelí Svačina: mrkev, řapíkatý celer, kedlubna Večeře: vaječný salát s jablkem

Podle Kaprhálové si detoxikační režim může dopřát každý, pokud je kúra nastavená s rozumem. Výrazná omezení ve stravování ale nejsou vhodná pro děti či starší osoby.

I po skončení očisty by měl člověk více dbát na to, co jí. Denně by si měl dopřát aspoň jedno ovoce, 400 až 500 gramů zeleniny. V jídelníčku by neměly chybět obilniny, cereálie, celozrnná rýže či těstoviny. Pečivo by mělo být spíš z žitné mouky.

Bílkoviny mohou být z libového masa nebo alternativ, jako je tofu, seitan nebo tempeh. Blahodárně působí na organismus veškeré živé potraviny, jako jsou klíčené výhonky, kyselé zelí nebo kefír. Káva by se měla pít k pochutnání, nikoli jako ´palivo´.

Týdenní detox nás všechny nastartoval a tak se budeme snažit ve zdravém stravování pokračovat a omezit i přísun kávy.

Celý detoxikační jídelníček včetně receptů najdete na OnaDnes.cz v sobotu.