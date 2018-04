Děti se stále méně hýbou a tloustnou, varují lékaři

Jasně však tuto souvislost ukázaly nedávno zveřejněné výsledky studie, kterou provedla Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v letech 1997 až 2004 mezi dětmi ve věku šest až 14 let.

Nadváhou trpí na přelomu dětství a dospělosti až každý pátý jedinec, častěji jde o dívky.

Závěr studie? Rozhodující příčinou stoupajícího počtu dětí s nadváhou či obezitou je právě výrazný pokles pohybových aktivit dětí.

Doporučený čas, který by děti měly věnovat sportu nebo pohybu obecně je jedna hodina denně - ukázalo se však, že děti se hýbou až o polovinu méně často.

Zatímco mladší stráví pohybem doporučovaných šest až osm hodin týdně, starší už jen dvě až čtyři hodiny. A to včetně školního tělocviku.

Podle profesora Václava Bunce, děkana Fakulty tělesné výchovy a sportu, nezíská valná část dětské populace rozhodující informace o zdravém způsobu života ani v rodině, ani ve škole.

Kdo se hýbe, lépe se soustředí

Studie naopak možná paradoxně ukázala, že strava dětí už není tak energeticky bohatá jako dříve, stagnuje a někdy dokonce lehce klesá. Jinými slovy, děti sice možná jedí o něco zdravěji, ale hýbou se tak málo, že stejně váží více, než by měly.

Navíc platí, že pokud se nevyvine vztah k pohybu a aktivnímu využívání volného času v dětském věku, je jen velmi obtížné dosáhnout změn v dospělosti. A vztah dětí k pohybu se utváří zejména v prvních letech života. Velkou roli hraje příklad rodičů.

Dostatek pohybu přitom nesouvisí jen s obezitou nebo nadváhou. Pohybové aktivity kromě vlivu na zdraví a kondici dále zlepšují soustředění a pomáhají dětem smysluplně využít jejich volný čas.

"Z pohledu výkonné a zdravé budoucí dospělé populace by jednoznačně mělo být cílem, aby děti měly možnost realizovat alespoň jednu hodinu přiměřených pohybových aktivit denně." doporučuje studie.

Autoři doporučují, aby školy zavedly až pět hodin tělocviku týdně - podle nich by to nemělo mít vliv na celkovou úroveň výuky.

Fakta o dětské obezitě

• mezi dětmi mladšími 12 let trpí nadváhou 14 až 16 procent, později počet stoupá, a to zejména u dívek, v 18 letech trpí nadváhou 18 až 22 procent z nich

• u chlapců není vzestup váhy tak výrazný, v 18 letech má nadváhu nejvýše 16 procent z nich

• mezi dětmi do 14 let je zhruba desetina lehce obézních, v jejich těle je kolem 30 procent tuku

• v USA trpí obezitou 40 procent dětí, avšak i u nás procento dětí nesoucích kila navíc stoupá

• jednou z příčin je nedostatek pohybu; průměrný denní energetický objem pohybových aktivit včetně tělocviku se u dětí pohybuje zhruba mezi 60 až 70 procenty doporučované dávky

ČTĚTE TAKÉ:

České děti jedí nezdravě

Chraňte zdraví svých dětí