Dětí s těžkou obezitou přibývá

HUBNOUT BY MĚLA CELÁ RODINA

Kila navíc, která s sebou vláčí dítě, jsou většinou důsledkem životního stylu celé rodiny. Jak potomkovi pomoci, radí Iva Málková ze společnosti Stop obezitě. • Buďte dítěti okázalým vzorem

Neříkejte dítěti, že jídla, která musí jíst místo oblíbených, za moc nestojí, naopak dávejte najevo, jak jsou dobrá. Nové jídlo je potřeba dítěti předložit nejméně sedmkrát, aby si ho oblíbilo. Pochlubte se, jak jste při oslavě v práci ochutnali vlašského salátu jenom symbolicky, zatímco kolega snědl celý talíř smažených brambůrků. • Hýbejte se, ať se má dítě ke komu přidat

Pro dítě je těžké nedívat se na televizi a cvičit, když zbytek rodiny sedí u televize. Nejméně časově náročné je jízda na rotopedu - vy při zprávách a dítě při pořadech, které má rádo. • Zapojte do nového života celou rodinu

Zdravější způsob života prospěje všem, i těm členům rodiny, kteří hubnout nepotřebují. Dítě se může těžko chovat jinak než tatínek či bratr. • Věnujte čas sobě a dítěti

Odložte méně důležité práce a věnujte čas sobě a dítěti. Vyšetřete si alespoň obden čas na nějaký pohyb i za cenu, že byt nebude uklizen jako klícka. • Nešetřete pro potomka chválou

Chvalte dítě. Americký výzkum zjistil, že pokud hubnoucí děti někdo chválí, dokážou shodit až třikrát více než ty, jež nikdo pochvalou nepovzbuzuje. Nesmí se však stát, že vyhubujete dítěti, že si koupilo zmrzlinu, ale druhý den mu ji koupíte za to, že si opravilo známku ve škole. • Porušte rodinné tradice

Při rodinných oslavách si předem naplánujte činnosti, při kterých strávíte minimum času u stolu. Je možné, že dítě si nakonec bude s vámi radši hrát než sedět přejedené nečinně u stolu. • Pozor, dítě jí i u kamarádů

Dohodněte se s učiteli ve školní jídelně, aby dítě nenutili ke snědení kompletního oběda. Připravte též dítěti do ledničky talířek s chutně vyhlížející zeleninou, netučný tvaroh s ovocem a podobně, aby, až přijde třeba hladové ze školy, mělo kam sáhnout.