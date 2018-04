Dětí s ekzémem přibývá

JAK POMOCI DÍTĚTI S EKZÉMEM

I když následující rady nedokážou potomkovi pomoci od ekzému, mohou výrazně zmírnit potíže s ním spojené, jako je svědění a podobně. • Nechoďte ven v sychravém a vlhkém období a při větším výskytu smogu, kdy je vhodné omezit vycházky. • Když zařazujete do jídelníčku dítěte nová jídla, dávejte pozor, zda na to dítě nějak přehnaně nereaguje třeba vyrážkou. • Pokud máte doma ekzematika, vyhněte se domácím zvířatům, zejména těm se srstí nebo peřím. • Vytvořte doma zdravé prostředí, zrušte závěsy, koberce, čalouněný nábytek alespoň v místnosti, kde spí atopik. Matrace jsou ideální z umělých hmot, stejně jako výplně pokrývek. Potah na matraci i pokrývky perte. • Větrejte a nepřetápějte. Rozhodně doma nekuřte a nepovolte to ani návštěvám. • Čím menší dítě, tím důležitější je ve vztahu k atopii a ekzému jeho jídelníček. Velmi důležité je například výhradní kojení do šesti až devíti měsíců věku dítěte. Do roka je vhodná hypoalergenní dieta, s jejím sestavením by měl pomoci lékař imunolog nebo alergolog. • I lidé s ekzémem by měli používat mýdlo, samotná voda totiž nestačí a nečistota, pot i zbytky léčiv kůži zatěžují. Pacienti mohou používat mycí emulzi, jemné dětské mýdlo s kyselým nebo neutrálním pH nebo mýdlo pro citlivou nebo ekzematickou pokožku, která lze zakoupit v lékárně. Mýdlo se používá v jiné dny než léčivé koupele.