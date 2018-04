Děti narozené na podzim prý žijí déle

Děti narozené na podzim prý žijí o několik měsíců déle. Vyplývá to z nejnovější studie německých vědců, kteří porovnávali měsíc narození a úmrtí více než milionu obyvatel Dánska, Rakouska a Austrálie. Ukázalo se přitom, že lidé narození na podzim žili v Dánsku o tři a v Rakousku až o sedm měsíců déle než ti, kteří přišli na svět na jaře. Vědci Gabriele Doblhammerová a James Vaupel z univerzity v německém Rostocku na základě porovnání měsíců narození a smrti zjistili, že jedinci narození v Rakousku v období od října do prosince žili zhruba o sedm měsíců déle než lidé, kteří se narodili od dubna do června.