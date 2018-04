Děti chtějí první sex v šestnácti

"Ale je to hodně individuální. Každý se vyvíjí jinak. Přesto si myslím, že v patnácti je třeba lepší ještě rok počkat, až jak si s tím člověkem porozumím, a teprve po roce chození se milovat," míní osmnáctiletý idol dívek.

Sám prožil první milování se svou dívkou taky až v sedmnácti. A nemyslí si, že je to nějak pozdě.

"Bylo to po tři čtvrtě roku chození, což si myslím, že je tak ideální doba. Určitě bych to nezkoušel dřív než za půl roku, to ještě není šance toho druhého poznat po všech stránkách," říká a není sám.

Stejně smýšlí i většina dnešních dětí a mladých. Přesněji řečeno: když mají říct, v kolika letech si představují, že začnou pohlavně žít, tak kluci tvrdí: Ideální je to v patnácti. A dívky si ještě rok přidávají.

Ve skutečnosti je to ale jinak. Z výzkumů, které už patnáct let provádí sexuolog Petr Weiss, plyne, že mladí začínají se sexuálním stykem čím dál později. Nejnověji je to průměrně v 18 letech.

"Mám řadu dívek, které berou tři roky antikoncepci, teď je jim osmnáct a já se při předepisování dalšího balíčku ptám: Tak co, Marcelko, jak to máte se sexem? Nijak, pane doktore. Není kam spěchat, čekám na toho pravého..." popisuje sexuolog olomoucké Intim poradny Dušan Šuňavský.

Podle něho je za tím logický vývoj. "Dnešní mladí jsou mnohem poučenější. Vědí o sexu všechno z knih, filmů, ze školy. A nemají co ztratit, když počkají. Nemusí se snažit co nejdřív zjistit na vlastní kůži, co to ten sex vlastně je, jako generace jejich rodičů a prarodičů," vysvětluje.

Rozlišuje sex a pohlavní styk

A ještě jedna věc tu hraje roli. Náctiletí podle něho přesně rozlišují sexuální život a první pohlavní styk. "Nemylme se. Oni se sexem začínají třeba už ve čtrnácti. Počítají do toho totiž líbání, kino, ručičky po těle. Zkrátka všechno ostatní, jen ne sám pohlavní styk. S tím čekají a říkají: Není přece kam spěchat. Mají pravdu a já z toho mám velkou radost. Vědí, že nemají co ztratit."

Z výzkumu, který pro MF DNES zpracovala agentura Median, vyplynuly i další zajímavé informace o dětech. Tak třeba kluci až sedmkrát častěji než dívky považují za normální, když pohlavní život začne ve třinácti letech.

Kromě toho gymnazisté mají o něco víc než stejně staří školáci ze základních škol jasno v tom, kdy je ten správný věk. Děti ze základních škol si myslí, že začít se sexem je stejně tak dobré ve čtrnácti jako v sedmnácti, zato většina gymnazistů se shodla na ideálních šestnácti letech. Platí také, že čím starší děti, tím víc jasno o ideálním věku pro milování mají.

Děti rodičů, kteří se víc zajímají o to, zač utrácejí své kapesné, mají o něco menší představu, že vyspat se s někým brzy je správné. Jinými slovy - o koho se rodiče tolik nezajímají, ten touží začít se sexem dřív.

Děti, které mají víc kamarádů, také chtějí začít se sexem dřív než ti, kteří se považují za samotáře. Ti společenští si myslí, že patnáct let je v pořádku. Samotáři si počkají až na šestnácté narozeniny. Stejně jako žáci, kteří jsou ve třídě premianty. Naopak ti, kteří jsou velmi slabí školáci, chtějí se sexem začít o rok dřív. Rodiče mají poněkud zkreslenou představu o svých dětech.

A nejvíce ti s nejvyššími příjmy myslí, že jejich potomci začínají se sexem nejčastěji až v sedmnácti či později. Opak je pravda. Právě děti nejbohatších rodičů si přejí mít první milování už v patnácti.