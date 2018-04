Desetina českých mužů trpí úplnou ztrátou erekce

Podle průzkumu, který probíhal mezi českými sexuology, více než polovina českých mužů (54%) mezi 35 a 65 lety má určitý stupeň erektilní dysfunkce. Svůj problém by měli podle lékařů řešit, pokud "selžou" ve více než čtvrtině případů.

Problém jménem erekce

"Kvalita erekce se mění s věkem, to je přirozené, občasný problém neznamená ještě poruchu" říká Taťána Šrámková z Traumacentra Úrazové nemocnice v Brně.

"Pro muže je porucha erekce velmi traumatizující. Tradiční pojetí sexuální výkonnosti klade na muže vyšší požadavky než na ženy. Porucha erekce ovlivní postiženým nejen jejich sexuální život, ale také psychiku, sebehodnocení, chování," popisuje.

Mnoho mužů se však přesto nechce léčit, brání jim v tom stud a neznalost problému. Šance na návrat k mužnosti se přitom pohybuje kolem 95 procent.

Na odborníka by se měli obrátit také proto, že porucha erekce často signalizuje nějaký zdravotní problém - cukrovku, kardiovaskulární nebo onkologické onemocnění. Pokud se však nemoc zachytí včas, je velká šance na vyléčení.

Do ordinace přesto přijde jen deset až patnáct procent mužů s touto poruchou. Přicházejí většinou pozdě – po pěti až sedmi letech od začátku obtíží.

Partnerka by měla být oporou

Při léčbě erektilní dysfunkce je podle Šrámkové důležitá i role partnerky. Žena by ji neměla chápat jako signál k ukončení sexuálního života nebo ke změně. Neměla by na partnera vyvíjet nepřiměřený tlak a neměla by partnerovo chování chápat ani jako příznak zevšednění či nevěry. To na problémech ještě přidá.

Partnerka by se měla chovat vstřícně a motivovat muže k návštěvě odborníka. Není výjimkou, že ho k lékaři i doprovodí. Lékaři tento přístup jen vítají, léčba je účinnější, pokud se zapojí oba partneři. Navíc společné překonávání intimního problému může vztah ještě posílit.

Na druhém místě je autoinjekční léčba, která je nejúčinnější. Vyžaduje však od pacienta určitý zácvik i manuální zručnost a volí ji pravděpodobně asi jen pět procent postižených mužů.

Další z možností, podtlakové přístroje, sice nesplnily původní velká očekávání, ale je to metoda, která je u některých lidí velmi efektivní. Jestliže všechno ostatní selže, používají se implantáty. "Cévní operace jsou určeny vybraným mladým mužům s lokalizovanou poruchou," uvedl Kočí.

Pacienti, jejichž potíže jsou zapříčiněny spíše psychikou, mají šanci na vyléčení. Muži, kteří mají problémy s erekcí z důvodu nějaké organické poruchy, například těžkou cukrovku či kardiovaskulární onemocnění, se většinou léčí doživotně.

Placebo efekt léčí

Přestože lékaři varují před nadměrným užíváním potravinových doplňků, protože neprokázaly spolehlivý účinek, mohou kvalitu erekce zlepšit. „Na vině“ je takzvaný placebo efekt.

"Jejich nebezpečí je ale také v tom, že lidé, kteří je užívají, často odkládají návštěvu lékaře, čímž mohou ohrozit vlastní zdraví," říká sexuolog Martin Hollý.

Vzhledem k nedostatku informací může také podle Hollého při konzumaci potravinových doplňků na lepší erekci dojít k předávkování či nevhodné kombinaci s jinými léky.

Placebo efekt, kdy zlepšení nepřináší složení léku, ale víra v jeho účinnost, však může pomoci ve více než ve třetině případů.

"Běžně se ve studiích, které prokazují účinnost léků, setkáváme s tím, že placebo účinek na erektilní dysfunkci je kolem 35 procent," upřesňuje.

V Česku je podle průzkumů typickým zákazníkem nakupujícím potravinové doplňky na léčbu poruchy erekce zaměstnaný ženatý muž ve věku 48 let, který za ně v průměru utrácí měsíčně 626 korun. Celosvětově trpí erektilní dysfunkcí 150 milionů mužů.