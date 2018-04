Deset tipů, díky kterým můžete za rok zhubnout až 10 kilo

Jogurt místo majonézy

Do salátu použijte místo majonézy jogurt. I když použijete formu light, majonéza má minimálně trojnásobnou energetickou hodnotu, než bílý jogurt (přesné údaje se mohou lišit dle výrobce, pozn. red.). Nemusíte se této náhražky bát. Jogurt má podobnou konzistenci, ale méně kalorií i tuku.

Vynechte sýr

Pouhé dva plátky sýra v sendviči zvýší jeho energetickou hodnotu o víc než dvě stě kalorií. Proto jej nahraďte a k libové šunce přidejte zeleninu. Pokud si libujete v objevování nových chutí, zkuste místo sýra třeba plátky jablka nebo hrušky.

Sýr v sendviči nahraďte zeleninou nebo i ovocem

Zdravý milkshake

Milujete smetanovo-ovocné koktejly, ale 420 kalorií za malý šejk z fast foodu se vám zdá dost? Opravdu je to hodně. A při snaze zhubnout je každá ušetřená kalorie dobrá. Takže si udělejte svůj vlastní koktejl: smíchejte šálek polotučného mléka s šálkem mražených neslazených jahod. To celé můžete ochutit i lžičkou dobrého džusu. Takový koktejl má už jen asi 170 kalorií.

Salsa - záchrana pro váš salát

Když si objednáváte salát v restauraci, žádejte místo dresinku salsu nebo podobnou omáčku na zeleninové bázi. Většina salátů s dresinkem v restauracích má 300-500 kalorií. Použijete-li místo něj salsu, ušetříte nejen kalorie, ale i několik gramů tuku. Na salát vám navíc bude stačit i půl šálku salsy. A to je jen 35 kalorií a téměř žádný tuk.

Boj s chutí

Také každé odpoledne v práci dostanete chuť na nějakou malou dobrotu? Ok, dáte si malou čokoládu, nebo čokoládové bonbóny. Ale dohromady to má všechno přes dvě stě kalorií. Téhle svůdné chuti podle dietologů odoláte, když si dáte ovocnou žvýkačku bez cukru. Na trhu jsou i nové exotické příchutě, jako piña colada, nebo ananas. Takže vám bude připadat, že si užíváte, ačkoli tomu tak vlastně není.

Voda, voda, voda

Mnoho lidí zapomíná, že do energetického příjmu se započítávají také kalorie přijaté v tekutinách. Měli bychom si tedy dávat pozor, co pijeme. Přednost samozřejmě mají nápoje s nulovou či co nejnižší energetickou hodnotou. Obyčejná neochucená voda vám tedy minimálně dvě stě kalorií denně ušetří a navíc je nejlepší pro hydrataci.

Domácí popcorn

Až příště půjdete do kina, přineste si svůj vlastní popcorn. Kupte si obyčejný bez příchutě, hoďte do mikrovlnky a sami si zvolte příchuť, kterou byste rádi: česnekové aroma, mořskou sůl, cukr se skořicí apod. I když si popcorn osladíte, bude mít stále méně kalorií než ten, který dostanete v kině.

Vařte v páře

Investice do hrnce či nádobí, ve kterých se vaří jen v páře a navíc v několika patrech, se vyplatí. Můžete připravit celé jídlo najednou. Tím, že například lososa nebo jiné maso upečete v troubě nebo smažíte na pánvi, přidáte pokrmu mnoho zbytečných kalorií navíc. S vařením v páře ušetříte i čas. Do jednoho patra hodíte přílohu, do dalšího maso a do posledního zeleninu. A hlavně - jídlo si zachová svoji vůni i živiny.

Zdravé rozmačkané brambory

Mačkané brambory nemusí být jen příloha k hlavnímu jídlu, ale samy mohou být hlavním jídlem. Aby dostaly ty správné výživové hodnoty, nahraďte polovinu porce zeleninou, která se dá také rozmačkat. Třeba květák nebo řepa. Nejen že snížíte obsah kalorií, ale také přidáte další živiny.

Vzniklou kaši pak ochuťte nikoli máslem a mlékem, ale malým množstvím tahini (speciální dip ze sezamových semínek, vody, česneku, citrónové šťávy a římského kmínu) nebo nízkotučného bílého jogurtu.

Káva versus latté

Místo latté si objednejte takzvanou americkou kávu. Je to klasické presso, ale místo mléka se do něj přidá voda. Malý šálek takovéto kávy má jen deset kalorií, zatímco latté o tomtéž objemu jich má sto osmdesát! Zapomeňte také na cukr do kávy. Dva malé pytlíčky, které se ke kávě dávají, obsahují třicet kalorií.

Zdroj: odborné časopisy o hubnutí The Nutritionista; Fitnessista; Dietriffic