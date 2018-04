Deset rad, jak si koupit správné boty

1. Nevěřte velikostem

Nevěřte velikosti uvedené na obuvi, berte ji jen jako orientační informaci. To, jak je bota velká ve skutečnosti, se mnohdy od velikosti napsané na víku krabice liší. Proto je nutné při nákupu každou botu vyzkoušet, jak padne na nohu.

2. Boty nakupujte odpoledne

Nákup přesuňte do odpoledních hodin. Po celém dnu je totiž noha nejobjemnější. Ujdete tak rozčarování, že bota, která vám dopoledne tak krásně seděla, je vlastně nesnesitelně úzká.

3. Obě nohy jsou důležité

Změřte velikost obou nohou, tedy pravé i levé. Velikost obuvi se vybírá podle delší a širší nohy.

4. Projděte se v prodejně

Vyzkoušejte celý pár obuvi. Pravá bývá větší, zkouší ji většina lidí. Při zkoušení si obuv zašněrujte a několikrát se projděte po prodejně. Používejte ponožky o takové tloušťce, jaké budete v botách běžně nosit.

5. Prsty musí mít místo

Sledujte, jak obuv padne v jednotlivých partiích. Důležité je, zda je před prsty dostatečně dlouhá vzdálenost, to znamená u dospělých jeden centimetr, u dětí 12 až 15 milimetrů. Zda nejširší část nohy (v oblasti prstních kloubů) správně padne do odpovídající nejširší části obuvi, zda bota dobře sedí na nártu. Obuv nesmí nikde tlačit ani klouzat z paty.

6. Bota se nepřizpůsobí

Ignorujte časté tvrzení prodavačů, že se obuv časem přizpůsobí noze. Raději se držte osvědčeného hesla, že to, co sedí při zkoušení, bude sedět i při nošení. Zvláště boty z umělých materiálů se nenatáhnou ani o milimetr.

7. Špička? Ne na celý den

Najděte si tvar vhodný pro vaši nohu. Boty určené na celodenní nošení by měly kopírovat tvar nohy, nikoli se snažit prsty stlačit do špičky.

8. Sandály s širšími pásky

Vybírejte si sandály s širšími pásky, které případně můžete povolit. Tenké pásky se vám mohou zařezávat do kůže, když vám natečou nohy. Pokud vyberete vhodné pásky a boty budou mít správně vysoký podpatek, můžete v sandálech strávit celé léto.

9. Správná výška podpatku

Výška podpatku se řídí podle věku a typu obuvi. Nebo spíš množstvím času, jaký v ní hodláte strávit. Doporučovaná výška podpatku u pánských bot by neměla přesáhnout 2,5 centimetru. Dámská obuv pro celodenní nošení by neměla mít podpatky vyšší než 3 až 4 centimetry.

Podpatky u dětských bot musí být co nejnižší s velkou nášlapnou plochou, aby dítě udrželo stabilitu. U bot pro nejmenší děti by neměl být vyšší než 5 milimetrů, starší slečny by neměly navzdory módním trendům nosit boty vyšší než 2,5 cm.

10. Ohebná podešev

Sandály na tlusté podešvi deformují chůzi – je zvláštně houpavá. Osoba s takovou obuví pořád vyrovnává balanc a koleduje si o výron kotníku. Tuhá a nepoddajná bota zvyšuje únavu a narušuje pohodlí chůze a zejména u dětí zdravý vývoj nohou a může způsobit kostní výrůstky na nártu.

V místě, kde se noha při chůzi ohýbá, tedy v oblasti prstních kloubů, by naopak obuv měla být co nejohebnější, aby mohla "spolupracovat" s nohou.

Podle lékařů je však špatný také opačný extrém – balerínky téměř bez jakékoli podešve. Chodidla v nich vůbec nejsou chráněna před otřesy.

Zdroj: Česká obuvnická a kožedělná asociace