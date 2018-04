Deset největších mýtů o mužském penisu

Spousta mužů se nevejde do klasické velikosti kondomů

Jen šest procent mužské populace potřebuje extra velikost kondomů. Potvrdili to nejen urologové a sexuologové, ale především samotní výrobci latexové ochrany. Zbývajících 94 procent mužů lže.

Průměrný penis měří 20 centimetrů

Nejvěrohodnější celosvětová studie urologů prokázala, že průměrný penis má ve ztopořeném stavu 5,1 palce (13 cm) a v obvodu 4,8 palce (12 cm). Zajímavé je, že většina mužů v internetových chatech uvádí dvojnásobek.

Obřízka má jen pozitivní důsledky

Obřízkou jsou posedlí především v USA, Africe a na Blízkém Východě. Ve Spojených státech má penis bez předkožky 80 procent mužů. Nové studie potvrdily, že takto ošetření muži se nakazí méně často virem HIV. Zároveň se však snižuje citlivost žaludu. Předkožka však při správném průběhu vývoje zdraví nijak neohrožuje. Nikdo nechápe, proč muži v těchto oblastech světa tak ochotně ohrožují skalpelem něco pro ně tak posvátného.

Pro muže je bolestivé, pokud se vzruší, ale k sexu nedojde

Muže mohou skutečně tzv. "bolet koule". Technicky se to nazývá kongesce prostaty nebo prostatalgie, bolestivost přechází do varlat a je způsobena náhlým nahromaděním krve v pohlavních orgánech. Většinou vzniká tak, že se muž prudce a hodně vzruší, ale nedojde k vyvrcholení. Pomůže jedině ejakulace. Čím je častější, tím lépe.

Penis má stejnou barvu jako kůže jinde na těle

Penis je tmavší než zbytek těla. Proč? Je to výsledek procesu sexuálního zrání. Kůže je silnější a více pigmentovaná. Čím tmavší fototyp, tím tmavší penis.

Muži s velkýma nohama mají dlouhý penis

Neexistuje vůbec žádný vztah mezi velikostí penisu a velikostí nohy, ruky či nosu. A pro zlatokopky je tu ještě jedna špatná zpráva: velikost bankovního účtu není nijak závislá na velikosti penisu.

Masturbace je zdravá

Ano, je. U mužů to platí zvláště. Většina studií z poslední doby totiž prokázala, že muži by měli do padesáti let života ejakulovat nejméně pětkrát týdně, aby snížili riziko onemocnění rakovinou prostaty. A když partnerka či partner pětkrát týdně nemohou, nezbývá, než masturbovat.

Muži po alkoholu selhávají

Většinou ano. Ale záleží na množství. Při požití malého množství alkoholu může být vzrušivost a erekce naopak posílená. Jakmile ale tuto hranici muž překročí (většinou po třetím pivě), jediné, co zůstane muži stát, je rozum. Existují však klinicky dokumentované výjimky, kdy muži po požití velkého množství alkoholu měli naopak silnou erekci.

Šev na penisu nemá každý muž

Čára na spodku penisu a na šourku vzniká v děloze. Je to vlastně šev, který se vytváří na plodu. Ženy ho mají také, změní se ve vnitřní pysky poševního vchodu. U mužů šev uzavírá močovou trubici po délce penisu.

Existují prostředky, jak penis prodloužit

Nic nemůže penis zvětšit. Vyjma stárnutí. A růst přestává po pětadvacátém roce života. Existuje řada metod, přípravků a přístrojů, žádný z nich však nemá klinicky ověřenou atestaci, která by to potvrdila.