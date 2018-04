Deset důvodů, proč vstát z pohovky a začít běhat

1:00 , aktualizováno 1:00

Chcete se dostat do kondice? Nebo shodit nějaké to kilo? Ideální cestou, jak dosáhnout obojího, je běh. V mnoha lidech vyvolává tento nejpřirozenější druh pohybu značnou nechuť - a iDNES.cz se to rozhodl změnit. Připravili jsme pro vás nový čtrnáctidílný seriál.