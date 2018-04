Deset dní před maratonem: Hlavně, abych si stihla dojít na záchod!

Právě zánět achilovky se deset dní před startem ukazuje jako největší překážka k tomu, aby Monika Klušáková, vítězka soutěže iDNES.cz, svůj první maraton v životě zvládla. I tak je odhodlaná bojovat a dorazit příští neděli po více než 42 kilometrech úspěšně do cíle.

O Monice - je jí 23 let - studuje Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně - pracuje na poloviční úvazek v mateřské škole - běhá pro radost asi 4 roky - uběhla zatím jeden půlmaraton, a to letos v Praze v čase 2:00:29

"Téměř denně jezdím minimálně hodinu na kole, doufám, že mi to na maraton bude stačit," svěřila se Monika. Neočekávané zdravotní potíže narušily její tréninkový plán.

"Jeden týden jsem úplně vysadila. Další týden jsem jezdila na kole: jeden den volně přibližně hodinu, druhý den hodinu a půl ve svižnějším tempu, třetí den volno, a tak pořád dokola. Nyní začínám přidávat výklusy, asi patnáctiminutové," přiblížila současný režim studentka Monika.

Achilovce odpočinek pomohl

"Doktor dělá vše pro to, abych mohla maraton běžet, protože to chci. Prostě mi chce co nejvíc pomoci," pochvaluje si Monika, i když si uvědomuje možná rizika.

Poslední kontrola před závodem ji u ortopeda čeká v pátek tento týden. Samozřejmě celou dobu mladá běžkyně poctivě užívala léky a masti podle doporučení ortopeda.

"Nohu jsem maximálně šetřila a bolest už ani při klusání nepociťuji. Tak uvidíme."

Hlavně doběhnout ve zdraví

Specialista na výživu Petr Havlíček i trenér Jan Jakubíček věří, že i přes zdravotní potíže Monika maraton uběhne. "Fyzicky na to má. I přesto, že nestihla trénink přesně podle původního plánu," doufá Jakubíček.

Maraton v Chicagu by si chtěla Monika ze Zákřan u Brna hlavně užít a pokud možno doběhnout ve zdraví. "Chci běžet pro sebe, nemyslet na to, co řeknou na můj výkon ostatní lidé. Určitě se najdou i takoví, kteří můj výkon zkritizují pokaždé, ať uběhnu jakýkoli čas," soudí sympatická mladá žena.

Myšlenkami je už na startu a přemýšlí, jak se v tom mumraji desetitisíců běžců zorientuje a s jakými nástrahami se bude muset vyrovnat. "Největší strach mám, aby vydržela moje achilovka. Stačila jsem se nasnídat a dojít si na záchod," dodává s úsměvem Monika.

Příští pátek 9. října přineseme poslední informace o Moničině přípravě na maraton. Včetně doporučeného postupu trenéra, jak celý závod úspěšně doběhnout.