Osm nutných předpokladů, chcete-li pomoct blízkému člověku v depresi

"Základním východiskem k pomoci blízkému v depresi je váš vzájemný vztah, který by měl být založen na lásce či přátelství, v němž nechybí laskavost i přísnost," píše Jaro Křivohlavý v knize Jak zvládat depresi. Dodává, že nestačí být totiž jen laskavý k druhým lidem. K dobrým vztahům podle něj patří důslednost, rozhodnost a určitá pevnost. To jsou charakteristiky přísné strany lásky, a ta musí být v harmonii s laskavostí.

Vstřícnost

V dobrých vzájemných vztazích jde o to, kdo udělá první krok ke sblížení. Chci-li někomu pomoci, pak bych to měl být já, kdo udělá první krok. A nejde jen o krok jediný. Jde o ochotu k "vykročení", která by měla platit po celou dobu trvání vzájemného vztahu.

Otevřenost

Obrazně by se dala otevřenost znázornit rozevřenou náručí. Tak, jak například matka chytá své dítě, které k ní spěchá. Nejde však jen o rozevřené ruce, ale - a to v prvé řadě - o "otevřené srdce" pro toho, komu chceme pomoci.

Aktivita

I když mnohdy půjde jen o naslouchání tomu, kdo se propadá do deprese, případně i jen o "mlčení ve dvou", přece jen je zde nutná neúnavná iniciativa toho, kdo chce pomáhat.

Ochota

Jde především o ochotu potlačovat vlastní přání a ustupovat do pozadí. Ten, kdo se rozhodne druhému být pomocí při jeho zvládání deprese, nesmí tak moc hledět na vlastní pohodlí.

Opravdovost

Opravdová pomoc vyžaduje i opravdovost pomáhajícího. Nestačí jen nestranný a formální či neutrálně profesionální přístup. Z každého slova i mimoslovního projevu by mělo být znát, že jsme ve věci pomoci osobně angažování, že nám o to opravdu jde.

Úcta

Úcta k tomu, komu pomáháme. Respekt k němu, i když řada jeho projevů by nás mohla právem vést k opačnému postoji. Jde o bezpodmínečnou úctu k člověku, o úctu, která nevyplývá teprve z toho, co úctyhodného dotyčný dělá nebo jak se úctyhodně chová.

Odstup

Je dobré, když máme k sobě blízko. Je namístě plakat s plačícími a radovat se s radujícími. Nikde však není psáno, že máme umírat s umírajícími, případně páchat sebevraždu s těmi, kteří se k ní chystají. A takové úmysly lidé v depresi někdy mají. Proto je zapotřebí vedle blízkosti i určitý zdravý odstup.

Znalosti

Chceme-li například někomu pomoci opravit auto nebo televizor, je k tomu třeba nejen ochoty, ale i určitých znalostí. Ty jsou třeba, i když chceme někomu pomoci dostat se z deprese.