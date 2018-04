Pozor na depresi. Dokonalí nebudete, tak to pusťte z hlavy

Vždycky šlo všechno jako po drátku a najednou se na vás valí kritika ze všech stran, máte ze všeho těžkou hlavu, nemůžete večer usnout a v noci se budíte co dvě hodiny se strachem, co se zase bude dít v práci. Tak vypadá typický příklad pacientů, kteří nyní plní psychiatrické ordinace. Nejčastěji jsou to ženy ve věku mezi 25 až 60 lety. Tvoří až dvě třetiny pacientů.