Depardieu se léčí vínem

Jak sám říká, léčí vínem naprosto všechno – chřipkou a různým nachlazením počínaje a stresem a nedostatky psychické síly konče. „Neznám pro člověka lepší medicínu než víno. Dvě deci dobrého červeného denně dokonce doporučují i lékaři. Když ho konzumujete pravidelně, tak na vás nemoci nemají. A když už se nějaká objeví, stačí zvýšit dávku a je po problému,“ prozrazuje svůj tajný recept na to, jak být stále zdravý a plný síly, představitel proslulého Obelixe z filmu Asterix a Obelix.Třipadesátiletý Depardieu vidí tajemství vína a jeho účinků na různé neduhy především v dokonalém výběru jednotlivých odrůd. „Je to přesně jako u léků. Na každou nemoc máte jiný. Podobně si musíte na různé nemoci zvolit různé odrůdy, podle toho jak vám nejlépe vyhovují. Jednoznačně ale platí: na fyzičku víno červené a na duši bílé,“ pokračuje ve výčtu svých léčebných metod herec, který je sám majitelem rozsáhlých vinic a vinařského podniku, jež se po několika letech v červených číslech konečně vyhoupl do zisku.Na závěr Gérard nezapomíná dodat, že je potřeba konzumovat pouze opravdu kvalitní vína a v žádném případě více než jednu sedmičku denně. Zda se tímto omezením řídí sám, zůstává otázkou…