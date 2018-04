Den před maratonem v Berlíně: Rozcvičení a už žádné pivo

Oba běžci právě zdolávají vzdálenost 278 kilometrů mezi Prahou a Berlínem. Zatím nemusí po svých, jedou vlakem. Jejich dvaačtyřicet kilometrů na ně v ulicích německé metropole čeká v neděli ráno.

"Moc se těším, i když nevím, co od toho očekávat, zatím jsem na tak velké akci nikdy nebyl. Jsem i nervózní, ale je to taková ta zdravá nervozita, která k tomu patří," svěřil se Lukáš.

"Já se těším hlavně na neděli odpoledne, až to budu mít za sebou," dodal s úsměvem Tomáš.

Několikahodinovou cestu do Berlína tráví běžci čtením novin, posloucháním hudby nebo pozorováním okolní krajiny.

"Cítím se skvěle, už se stačí jen dobře vyspat," řekl Lukáš. Tomáš se trochu bojí toho, jestli od někoho ze svého okolí nechytl nějakou virózu. "Doufám, že jsem si z Prahy nic nepřivezl a zítra se mi poběží dobře," doufá.

Oba se snažili poslední týden před maratonem potrénovat podle pokynů profesionálního trenéra Vladimíra Korbela, který běžce skoro půl roku připravoval.

Týden před startem žádný alkohol

Kromě přesného sportovního plánu museli amatérští běžci dodržovat i přesný stravovací plán. Co to všechno obnášelo? Třeba týden před závodem vypustit veškerý alkohol včetně piva. "Doufám, že dva dny před startem vypili čtyři až šest sklenic vody s džusem pro lepší zavodnění organismu," říká trenér Korbel.

Oběma mužům zároveň doporučil před startem uzpůsobit jídlo tak, aby 70 procent procent tvořily sacharidy. "Jinak mohli jíst, na co byli zvyklí," poznamenal Korbel. Dodal, že důležité je rovněž vyhýbat se tukům.

Budíček 4 hodiny před startem

Berlínský maraton startuje v neděli v devět ráno. Trenér Vladimír Korbel doporučil Lukášovi a Tomášovi, aby vstali okolo páté, čtyři hodiny před startem.

"Posnídat by měli tři hodiny před startem větší jídlo, například cereální kaši s kouskem pečiva se šunkou," říká Korbel. Zhruba hodinu před startem je pro běžce ideální kaše B4 sport a před odchodem ke startu Nutrend a Amino BCAA Mega sTRONG. A samozřejmě musí pít vodu.

"Během závodu by měli pít isotonické nápoje, které mají stejnou koncentraci iontů jako krev a mají protikřečové účinky - třeba Isondrix, Profidrinx či Anticramp. Anebo si dávat hypotenické nápoje, které mají sice nižší koncentraci iontů, ale například Unisport obsahuje ještě jiné látky, třeba glycin. Pro doplnění energie při závodě je vhodný Carbosnack nebo Endurosnack," vysvětluje trenér.

Dodal, že je při běhu vhodné dodávat energii v malých dávkách, a to ve formě energetických gelů nebo tyčinek. Po závodě je podle Korbela pro regeneraci organismu vhodný Regener.

Strategie při závodě

Lukáš by chtěl uběhnout maraton okolo 3 hodin a 10 minut, Tomáš bude spokojený s časem o pět minut pomalejším. "V tom případě by měl udržet průměrné tempo 4:38 minuty na kilometr a Tomáš 4:40 minuty na kilometr," vypočítal trenér Vladimír Korbel.

Po maratonu by si oba měli bát zhruba měsíční přechodné období, kdy by trénovali jen tak, aby udržovali svou současnou kondici. To znamená dvakrát až čtyřikrát týdně podle chuti.

"Pokud si budou chtít zaběhnout kvalitní čas třeba na Pražském maratonu příští rok s dalším zlepšením, měli by se od konce října opět pustit do dalšího koncepčně zaměřeného tréninku," říká Korbel. "Věřím, že v Berlíně neřeknou poslední slovo!"