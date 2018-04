Dárek z ponorky

Zní to sice všelijak, ale princip této terapie je prostý: nahradit tělu dlouhodobě navyklému na určitý příděl nikotinu "jeho" drogu z jiného zdroje než z cigarety, čímž se abstinenční příznaky zmírní. Léčba má ovšem trvat alespoň dva měsíce. Se zbytkem své tělesné vzpoury si to každý už musí vyřídit sám. I tak je ale z čeho se radovat: četné medicínské studie totiž prokázaly, že kdo zkombinuje tento typ léčby s dlouhodobou změnou svého chování, má nesrovnatelně větší naději na výhru. Naivní by byl ten, kdo by si snad myslel, že si stačí jen vybrat některý z prostředků, které jsou nyní k dispozici, a čekat, kdy ho chuť na cigaretu přejde jaksi sama od sebe. Ostatně, nezanedbatelnou podpůrnou motivaci představují v tomto případě finance: tuto léčbu si každý musí hradit ze své kapsy, což při stovkových cenách jednotlivých balení obnáší ve finiši několikatisícové náklady. Ty se ovšem moc neliší od toho, co člověka stojí cigarety.

Žvýkačka a spol.

Než zamíříte k nejbližší lékárně, měli byste přinejmenším tušit, co vám v ní více než dvacet let po premiéře mohou nabídnout.

Kromě žvýkaček, u nichž neopomeňte pečlivě pročíst návod, patří k nejužívanějším prostředkům náplasti. Ráno se nalepí na některé skryté místo těla, kde vůbec nepřekážejí, například na předloktí, hýždě nebo na záda a nechají se působit buď 16 nebo 24 hodin, podle typu.

"A neotrávím se?" zeptala se ustaraně jedna z klientek doktora Kozáka poté, co jí vysvětlil, že nikotin obsažený v náplasti se průběžně vstřebává pokožkou do krve. Nepřipouštěla si, že po sedmnáct let vstřebávala z cigaret nejen tuto návykovou látku, ale spolu s ní i stovky prokazatelně karcinogenních.

V repertoáru farmaceutických firem Pharmacia&Upjohn a Novartis, které u nás jako jediné nabízejí náhradní léčbu nikotinem, je ještě nosní spray nebo inhalátor, do něhož se vkládají nikotinové kapsle. Na našem trhu ale k dispozici zatím nejsou podobně jako lék, jehož účinná látka bupropion SR ovlivňuje přímo biochemické procesy probíhající v mozku.

Kolik čeho? Tak akorát.

Nezabírá, pane doktore - stýskají si leckdy lidé, kteří se rozhodli opřít se na chvíli o žvýkačkovou berličku. Stane se to většinou těm, kteří se rozhodli pár kousků denně uspořit. Méně žvýkaček rovná se ale méně nikotinu, a tedy i nemilé abstinenční příznaky. Všechny prostředky je přitom možné vzájemně kombinovat. Chce to jen jedno: zdravý rozum. V tomto případě totiž hrozí pro změnu předávkování drogou. I proto je nejlepší nechat si poradit minimálně od lékárníka, ještě lépe však od zkušených pracovníků nejbližší poradny pro odvykání kouření, jichž je dnes v České republice už sedmdesát a jsou bezplatné. Léčba na míru bývá totiž vždycky ta nejefektivnější.

ADRESY PORADEN PRO ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ * Benešov u Prahy

OHS

Černoleská 2053

256 01 Benešov

MUDr. Šárka Hosnedlová

tel. 0301-227 43 * Beroun

MUDr. Mojmír Dolejší

domů: Nerudova 1323

266 01 Beroun

tel. 0311-23828 * Beroun

Ordinace Králův Dvůr

MUDr. Sylvie Dolejší

tel. 0311-522675, 522 677

čtvrtek 14,30-16,00 * Blansko

OHS

Mlýnská 2

678 29 Blansko

MUDr. Marie Loudová

tel. 0506-2084 * Brno

OHS

tř. Kpt. Jaroše 8

602 00 Brno

MUDr. Eliška Bartlová,

MUDr. Pavla Vokřínková

tel. 05-45 32 12 14 * Brno

Ústav preventivního lékařství LF MU

Joštova 10

662 44 Brno

MUDr. Drahoslava Hrubá

tel. 05-42 126 365 * Bruntál

OHS

Zahradní 5

793 01 Bruntál

MUDr. Marta Horáčková

tel. 0646-712233, 712259, l. 147

středa 15,00-17,00 * Česká Lípa

OHS

Purkyňova ul.

470 01 Česká Lípa

MUDr. Ludmila Truhlářová

tel. 0425-234 72 * Frýdek-Místek

OHS

Palackého 121

738 02 Frýdek-Místek

MUDr. Petra Konečná

tel. 0658-518335, 35011

sudý čtvrtek 15,00-17,00

nebo podle tel. domluvy * Havlíčkův Brod

Rolnický dům 397

580 01 Havlíčkův Brod

MUDr. Květa Nováková

tel. 0451-24 527 * Hradec Králové

KHS

Habrmanova 19

501 01 Hradec Králové

MUDr. Eva Beranová,

Růžena Jirásková

tel. 049-5058111, 331, 372, 332

podle tel. domluvy * Cheb

OHS

Hradební 16

350 01 Cheb

MUDr. Jaroslava Hrabáková,

Kamila Vaigeltová

tel. 0166-418131

dle tel. domluvy * Chomutov

OHS

Kochova 1185

430 02 Chomutov

Mgr. Milan Šafařík,

Božena Pilařová

Poradna AIDS a drogových závislostí

tel. 0396-352796, 26550

pondělí 7,00-17,00, středa 7,00-17,00 * Chrudim

OHS

Čáslavská 1146

532 37 Chrudim

MUDr. Marie Krčálová, MUDr. Šmíd

tel. 0455-620 593/31

středa 13,00-16,00

* Jablonec nad Nisou

OHS

Turnovská 40

46 601 Jablonec nad Nisou

MUDr. Alena Hájková

tel. 0428-311 511 * Jeseník

Jesenická nemocnice

790 00 Jeseník

MUDr. Miroslav Zapletal

tel. 0654-411411, l.257

dle tel. dohody * Jičín

OHS

Bolzanova 36

506 01 Jičín

MUDr. Alena Votrubová

tel. 0433-582 450

pondělí 13,00-17,00 * Jihlava

OHS

Fibichova 2

586 01 Jihlava

MUDr. Dagmar Benešová

tel. 066-291 28, 230 71

pondělí-pátek 8,00-15,00 * Karviná

OHS

Těreškovové 2206

734 01 Karviná-Mizerov

MUDr. Alena Nedvědová

tel. O69-6315 240, l.239 nebo 245

pondělí 13,00-15,00, pátek 13,00-15,00 * Kladno

OHS

Tř. gen. Klapálka 1583

272 00 Kladno

MUDr. Vilma Pavlíková

tel. 0312-5767, 5705, 3729

úterý 14,00-15,30, po dohodě možno kdykoli * Klatovy

OHS

Plzeňská 165

339 56 Klatovy

MUDr. Eva Nová

tel. 0186-215 53, 215 89

středa 13,00-16,00 * Kolín

OHS

U nemocnice

280 02 Kolín

MUDr. Jiří Kozák

tel. 0321-22 682

podle zájmu a dohody * Kutná Hora

Nemocnice s amb. částí, odd. onkologie

Vojtěšská 237

284 30 Kutná Hora

MUDr. Jiří Kozák,CSc.

tel. 0327-703 387

středa 12,00-15,00 * Liberec

OHS

Husova 64

460 01 Liberec

MUDr. Valenta

tel. 048-213 96 * Mělník

AT poradna

Pražská 391

276 01 Mělník

MUDr. Hampl

tel. 0206-62 24 41 * Mladá Boleslav

OHS

Staroměstské nám. 150

293 01 Mladá Boleslav

MUDr. Naďa Vaníčková

tel. 0326-214 72

středa 14,30-16,30 nebo kdykoli po domluvě * Mladá Boleslav

Škoda auto a.s.

Poliklinika Škoda

ved. sestra Útvaru prac. lékařství Pavla Josífková

tel. O326-813 333

zatím dle domluvy * Most

OHS

J. E. Purkyně 270/5

434 64 Most

MUDr. Olga Štorkánová

tel. 035-314 2225, 2226

podle dohody * Náchod

OHS

Českoskalická 254

547 01 Náchod

MUDr. Jana Macková

tel. 0441-23240

pondělí - bude upřesněno v lednu 1998 * Nová Paka

Nemocnice

Opolského 114

MUDr. Jaroslav Poláček

tel. 0434-62 10 11

denně 10,00-15,00 * Nový Jičín

OHS

Jugoslávská 30

74 101 Nový Jičín

MUDr. Vlasta Přádová, Zdeňka Pavelková

tel. 0656-701 356

dle dohody * Nymburk

Železniční nem. s poliklinikou

Boleslavská 1584

288 02 Nymburk

MUDr. Bohuslav Luňák

tel. 0325-509 504, 0603-490 351

úterý 14,00-16,00

* Olomouc

OHS

Wolkerova 6

779 00 Olomouc

MUDr. Hana Podstatová

tel. 068-479 111

* Opava

OHS

Olomoucká 82

746 01 Opava

MUDr. Hana Ševčíková

tel. 0653-213855, 214821

* Ostrava

KHS

Partyzánské nám. 7

702 00 Ostrava

Marie Hlavsová

tel. 069-611 85 05

* Ostrava-Kunčice

Závodní poliklinika NH

Vratimovská ulice

707 02 Ostrava-Kunčice

MUDr. Eva Ustyanovičová

tel. 069-28 54 85

úterý 13,30-15,30

* Písek

OHS

ul. K. Čapka

397 01 Písek

MUDr. Bohumila Nováková

tel. 0362-21 01 29-30

středa

* Plzeň

Železniční poliklinika, odd. ORL

Švihovská 14

360 00 Plzeň

MUDr. Šárka Mádlová

tel. 019-717 82 60

pondělí 16,00-18,00

* Plzeň

LF UK

Lidická 4

301 66 Plzeň

PhDr. Emil Kružej

tel. 019-55 72 10

pondělí 13,00-16,00



* Plzeň

Odd. TRN

Raisova 21

tel. 019-22 57 01, 22 38 94

návštěvy podle domluvy

* Praha 1

Poliklinika Klimentská

Nábřeží L. Svobody 2

110 00 Praha 1

MUDr. Černý

tel. 02-24 81 02 26

středa 9,00-16,00

* Praha 2

KHS Středočeského kraje

Gorazdova 20

120 00 Praha 2

MUDr. L. Hamplová

tel. 02-2491 4966

02-9000 2502-3

denně 8-12, domluva možná

* Praha 2

ČK EMASH při 1.LF UK

Studničkova 7

128 00 Praha 2

MUDr.Jiří Kozák, MUDr. Eva Králíková

tel. 02-900 53 774

úterý 14,00-16,00 mimo červenec a srpen

* Praha 5

Lípa Centrum

Seydlerova 2451

155 00 Praha 5 Nové Butovice

MUDr. Pavel Kalina

tel. 02-651 91 31

po-pá 8,00-11,30

čt 13,00-17,00

* Praha 5

Oddělení TRN

V Úvalu 84

150 18 Praha 5

MUDr. Zdeněk Skácel

tel. 02-2443 6650, 02-2443 6644

úterý a čtvrtek 10,00-13,00

* Praha 5

2.LF UK

V Úvalu 84

150 18 Praha 5

MUDr. Karel Dohnal

tel. 02-2443 5940,1

pondělí 13,00-18,00

* Praha 6

Ústřední vojenská nemocnice

Odd. psychologie

PhDr. Jana Koblihová

tel. 02-20 20 34 67

termín podle domluvy

* Praha 6

Praktický lékař

MUDr. Květa Pivcová

Lužná 591/4

160 00 Praha 6

tel. 360 262

* Praha 6

Consult

PhDr. Magdalena Frouzová

Vondroušova 1211

163 00 Praha 6

tel. 02-30 13 904

* Praha 9

Clinicum s.r.o.

OTRN

Sokolovská 304

MUDr. Michaela Vaňková

tel. 02-66 006 250

denně 8,00-12,00, středa 14,00-17,00

* Praha 9

Poliklinika Černý Most

plicní ambulance

Generála Janouška 902

198 00 Praha 9 - Černý Most

tel. 02-81 01 22 12

čtvrtek 15,00-16,00

* Praha 10

Centrum preventivního lékařství

3.LF UK

Ruská 87

100 00 Praha 10

MUDr. Jiřina Bártová

úterý 14,00-18,00

tel. 02-67 102 203

* Rakovník

OHS

Dukelských hrdinů 100

269 01 Rakovník

MUDr. Jan Caricar

tel. 0313-2403

* Sokolov

Léčebně preventivní zařízení

Rokycanova 1756

356 01 Sokolov

MUDr. Horecká

tel. 0168-30811

dle dohody

* Svitavy

OHS

Polní 2

568 02 Svitavy

MUDr. Bohumil Havel

MUDr. Irena Hrušková

tel.0461-234 87

* Šumperk

Poradna pro odvykání kouření

Nemocnice spol. s r.o.

787 52 Šumperk

MUDr. Jiřina Koutná

tel. 0649-33 1111

čtvrtek 14,00-15,00 v lichém týdnu

* Tábor

OHS

Chýnovská 2880

390 01 Tábor

MUDr. Milena Kambová

tel. 0361-25 16 37

pondělí 15,00-17,00

* Tachov

OHS

Plavecký bazén

Pobřežní ulic

347 01 Tachov

MUDr. Ivana Pavlíková

tel. 0184-722 506, l.23

středa 13,00-17,00

* Teplice

Plicní a alergologické středisko

Vrchlického 9

418 01 Teplice

MUDr. Hana Holubová

tel. 0417-290 41

podle dohody

* Teplice nad Bečvou

LD Bečva

753 51 Teplice nad Bečvou

tel. 0642-28 72 22, 20 29 11

termín podle domluvy

* Třebíč

Střední zdr. škola, Studentské centrum

Hasskova 15

674 01 Třebíč

Lubomíra Slámová

tel. 0618-21066

první středa v měsíci 15,00-17,00

nebo dle tel. domluvy

* Uherské Hradiště

OHS

Stará Tenice 1195

686 01 Uherské Hradiště

MUDr. Jana Hrabalová

tel. 0632-551 727



* Ústí nad Labem

KHS

Moskevská 15

400 78 Ústí nad Labem

MUDr. Josef Král

tel. 047-520 99 77, 521 13 35, 49 773-5

denně 7,30-15,00, ve čtvrtek do 17,00

* Ústí nad Orlicí

OHS

Smetanova 1390

562 01 Ústí nad Orlicí

MUDr. Eva Míčková

tel. 0465-52 53 89, 52 54 19

* Ústí nad Orlicí

Lochmanova 904

MUDr. Miroslav Blanař

tel. 0465-52 47 80

denně 7,00-11,30

* Vsetín

OHS

Slévárenská 287

755 01 Vsetín

MUDr. Jana Hošková

MUDr. Marian Sivera

tel. O657-611912

dle tel. dohody

* Zlín

OHS

Havlíčkovo nábř. 600

760 01 Zlín

MUDr. Jana Kundratová

Veronika Stará

tel. 067-721 0753

čtvrtek 7,00-16,00

* Znojmo

OHS

Rooseveltova 1

669 02 Znojmo

MUDr. Tošerová, as. Nesnídalová

tel. 0624-22 20 41-2

zatím jen individuální konzultace

* Znojmo

Ambulance TRN

Vídeňská 5

669 02 Znojmo

MUDr. Miloš Havlík

tel. 0624-220050

středa 14,30-15,30

3.5.99

