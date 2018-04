Cytologie není zcela spolehlivá. Rakovinu děložního čípku nemusí odhalit

Metoda odběru cytologie na sklíčko, která je ženám hrazena každý rok ze zdravotního pojištění, se používaná už padesát let a má jeden vážný nedostatek. Nespolehlivost. „Patologické změny buněk se odhalí jen z 60 až 80 procent,“ upozornili nedávno gynekologové z pražské Nemocnice na Homolce.

Mnoho žen to však neví a spoléhají se na to, že pravidelné návštěvy gynekologa by případný problém odhalily.



Toto nepříjemné zjištění prožila před pár lety na vlastní kůži i paní Jana, které tehdy bylo čerstvě třicet let.

„Chodila jsem pravidelně na cytologii každý rok a vše bylo v pořádku. Pak ale těsně předtím, než jsme s manželem plánovali miminko, mi poslední vyšetření odhalilo změny na děložním čípku. Až později jsem se dozvěděla od svého nového gynekologa, že jsem to musela mít minimálně dva roky. Že se občas stává, že lékař špatně provede stěr nebo to v laboratoři špatně vyhodnotí,“ svěřila se iDNES.cz maminka dnes již dvou malých dětí, která podstoupila operační zákrok a v jejímž případě vše dobře dopadlo.

Takové štěstí ale nepotkalo paní Martinu, která měla jedno dítě a nemohla podruhé otěhotnět. Lékaři u ní odhalili rakovinu děložního čípku v takovém rozsahu, že jí museli nakonec odebrat dělohu i vaječníky. Poté absolvovala i ozařování (její příběh najdete ve videu).

Chyba může nastat při odběru i diagnostice

Cytologie je screeningová metoda vyšetření rakoviny děložního čípku, jejímž smyslem je záchyt takzvané prekancerózy (přednádorového stavu), kdy lékaři tento problém zpravidla vyřeší operací a zabrání tak případnému nádoru. Je součástí gynekologické preventivní prohlídky, kterou odborníci doporučují provádět u zdravé ženy jedenkrát ročně.

„Součástí preventivní prohlídky je kolposkopie (prohlédnutí viditelné části děložního čípku pod optickým zvětšením), následně odběr sekretu s odloupanými buněčnými strukturami zevního povrchu děložního čípku (exocervixu) a buněk v hloubce děložního hrdla (endocervixu), který následně natřeme na podložní sklíčko a po aplikaci fixačního činidla zaschlý preparát odesíláme do cytologické laboratoře, kde se preparát dále zpracovává (barví) a následně hodnotí pod mikroskopem zkušenými laboranty s následnou konzultací lékaře specialisty v případě rozporuplných nálezů,“ vysvětluje gynekolog Pavel Kolář.

Rakovina děložního čípku Po rakovině prsu jde o nejrozšířenější nádorové onemocnění u českých žen, ročně se diagnostikuje kolem tisíce těchto nádorů a asi 400 žen ročně na tuto nemoc zemře.

Na sto tisíc žen u nás připadá 19 až 20 nově odhalených onemocnění za rok. Ve srovnání s vyspělými zeměmi, které se dostávají pod deset nových případů na sto tisíc žen, nás toto vysoké číslo řadí až na 13. místo v EU.

Příčinou rakoviny děložního čípku jsou takzvané papilomaviry, označované rovněž zkratkou HPV. Jsou to vysoce nakažlivé a navíc mezi lidmi hojně rozšířené viry. Během svého života se s nimi setká až 80 procent sexuálně aktivních žen.

Pro lepší prevenci rakoviny děložního čípku by měly ženy chodit každý rok na gynekologické prohlídky, spolehlivou ochranou je očkování.



Výsledky screeningu však nejsou zdaleka stoprocentní, a to hned ze dvou důvodů.

„Problematický je za prvé správně provedený odběr cytologie v ambulanci gynekologa. Zejména je nutný odběr endocerikálních buněk, kdy ale dovnitř hrdla při vyšetření nevidíme. Někdy bývá problémem i uzávěr zevního ústí hrdla po předchozích operačních výkonech znemožňující kompletní odběr, dále pak vůbec zpracování cytologického vzorku klasickou cestou (například fixace alkoholovým roztokem). Důležité je ale také vyhodnocení vzorku v cytologické laboratoři, kdy se vyšetřuje asi 70 tisíc buněk v nátěru na ploše 2x2 cm pod mikroskopem. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že výsledky bývají spíše falešně pozitivní, tedy rizika nadhodnocena, než že by byly závažné znaky rozpoznány. Falešně negativní výsledek znamená přehlédnutí hrozící rakoviny,“ říká doktor Kolář.

Za lepší metodu si připlatíte

Kromě běžně používané metody cytologie jsou dnes na trhu i další doplňující či alternativní vyšetření prekanceróz děložního čípku. V posledních letech je to takzvaná cytologie tekutého media (LBC) a odběr vzorků z děložního hrdla na přítomnost HPV virů, které způsobují nádorové bujení na děložním čípku.

„U metody LBC se jedná o jinou formu zpracování odebraného materiálu z cervixu, který je následně vyhodnocen počítačem. Ten pomáhá lidskému oku s předvyhodnocením skupin buněk odlišných od normy, takže riziko přehlédnutí abnormity je takto minimalizováno. Tato metoda je finančně náročnější ve srovnání s konvenční cytologií hrazenou ze zdravotního pojištění. Spoluúčast pacientky je zhruba kolem 500 korun,“ uvádí gynekolog.

A dodává, že vyšetření přítomnosti HPV infekce se preventivně v Česku neprovádí, je součástí až sekundárního dovyšetření již vysloveného podezření prekancerózy a je hrazeno v indikovaných případech ze zdravotního pojištění. Stejně tak je možné jeho přítomnost vyhodnotit z již provedeného odběru LBC bez nutnosti další návštěvy pacientky v ambulanci gynekologa.